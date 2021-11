Fini les restrictions pour le patinage libre et le hockey libre à Shawinigan

En raison des assouplissements aux mesures sanitaires de la Santé publique, la Ville de Shawinigan informe les citoyens que les activités de patinage libre et de pratique libre de hockey (sans joute) sont dorénavant offertes sans limitation relative au nombre de participants.

Rappelons que ces activités sont offertes gratuitement à l’aréna Grand-Mère, à l’aréna Gilles-Bourassa et au Centre Gervais Auto, sur présentation du passeport vaccinal et d’une pièce d’identité valide (ex. : permis de conduire, carte d’assurance maladie ou carte d’étudiant) pour toute personne âgée de 13 ans ou plus.

La Ville fait appel à la collaboration des participants pour respecter toutes les consignes en vigueur et les remercie de leur patience lors du contrôle du passeport vaccinal.

Pour consulter l’horaire, visitez le shawinigan.ca/patinlibre