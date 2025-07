Nouvelle aire de jeux d’eau et améliorations au parc Pierre-Garceau

La population du secteur Saint-Gérard-des-Laurentides, à Shawinigan, peuvent désormais profiter de la nouvelle aire de jeux d'eau, sur le thème de la rivière, située dans le parc Pierre-Garceau.

La cérémonie d'inauguration de vendredi dernier s’est déroulée en présence du maire, Michel Angers, du conseiller municipal du district des Montagnes, Christian Hould, de la conseillère municipale du district de la Cité et présidente de la Commission sur les loisirs et la vie communautaire, Jacinthe Campagna, et d’une quarantaine de jeunes du camp de jour municipal.

Au total, plus de 400 000 $ ont été investis dans le parc. En plus de l’aire de jeux d’eau, un brumisateur a été installé pour rafraîchir les usagers : une première sur le territoire de Shawinigan. Des améliorations ont également été faites aux infrastructures du parc. Le module de balançoires a été remplacé et une fontaine d’eau a été installée à proximité de la piste cyclable.

« Chaque fois qu’on investit dans nos parcs, on investit dans la qualité de vie de notre population. L’ajout de cette aire de jeux d’eau au parc Pierre-Garceau, avec son brumisateur unique à Shawinigan, démontre bien notre volonté d’offrir des milieux de vie dynamiques et adaptés aux besoins des familles », mentionne le maire Michel Angers.

« À Shawinigan, on veut que chaque enfant ait accès à des installations modernes, sécuritaires et amusantes près de chez lui. Ce nouvel espace ludique est une belle occasion de bouger, de se rafraîchir et de créer des souvenirs en famille », souligne Jacinthe Campagna, conseillère municipale du district de la Cité et présidente de la Commission sur les loisirs et la vie communautaire.

« Ce parc occupe une place importante dans le cœur des gens du secteur Saint- Gérard-des-Laurentides. Ça fait plusieurs années que l’on voulait le revitaliser. Ces investissements viennent concrétiser les attentes exprimées par les citoyens, et je suis fier de voir un tel projet se réaliser ici », ajoute Christian Hould, conseiller municipal du district des Montagnes.

Il s’agit de la sixième aire de jeux d’eau à Shawinigan. Elle s’ajoute à celles des parcs Boisvert, du Saint-Maurice, Florence Lawless-Lacroix, de la Plage-Idéale et Paul-André-Potvin. Elles sont ouvertes tous les jours de l’été, entre 9 h et 21 h.