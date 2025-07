Des embarcations nautiques gratuites pour profiter du lac Saint-Pierre

Durant toutes les fins de semaine de l’été, les visiteurs du lac Saint-Pierre situé à quelques minutes de Trois-Rivières pourront emprunter gratuitement des embarcations nautiques pour profiter du lac Saint-Pierre.

Cela est possible grâce au programme circonflexe, piloté localement par l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLSM), en collaboration avec Plein Air Ville-Joie. Ainsi, une nouvelle centrale de prêt d'équipement sportif a vu le jour.

Bouger plus, sans payer plus

Les visiteurs pourront emprunter des planches à pagaie, des planches à pagaie géantes ainsi que des Corcls, qui sont de petites embarcations circulaires amusantes spécialement conçues pour les enfants. Ils pourront ainsi profiter de l’une des rares plages accessibles au grand public à Trois-Rivières.

L’accès à la centrale circonflexe est inclus dans le prix d’entrée au site (5 $ par adulte, 3 $ par enfant). Aucune réservation n’est requise : il suffit de se présenter pour vivre l’expérience en pleine nature.

« Comme organisme à but non lucratif, la mission de Ville-Joie est d’offrir à toute la population l’accès à une base de plein air dans un environnement naturel exceptionnel. Grâce à l’ajout de la centrale circonflexe, nous bonifions l’expérience de nos visiteurs, sans frais supplémentaires. C’est une belle réponse aux défis financiers auxquels font face de nombreuses familles », explique Pascal-Olivier Labrecque, directeur général de Plein Air Ville-Joie.

Démocratiser la pratique de l’activité physique

« L’équipe de l’URLSM travaille fort depuis plusieurs années à mettre en place des centrales de prêt en partenariat avec divers milieux : municipal, scolaire, communautaire ou institutionnel. Nous sommes donc très fiers d’avoir développé une quinzaine de centrales en Mauricie, dont celle de Plein Air Ville-Joie », souligne Carolane April, directrice générale de l’URLSM.

À l’échelle du Québec, le programme circonflexe a permis l’acquisition de plus de 20 000 équipements et enregistré plus de 160 000 prêts à ce jour.

Le programme circonflexe prêt pour bouger permet à la population d’emprunter gratuitement de l’équipement sportif et récréatif un peu partout au Québec, en vue de lever les freins à la pratique d’activités physiques.