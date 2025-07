Fermeture à la population de certains accès à l’eau à Shawinigan

La Ville de Shawinigan informe la population que certains accès à l’eau sur la rivière Saint-Maurice sont temporairement fermées.

Pour des raisons de sécurité, les descentes de mise à l’eau sur l’avenue du Capitaine- Veilleux (Shawinigan-Sud) et l'avenue du Beau-Rivage, ainsi que les quais en face de l’Hôtel Énergie (promenade du Saint-Maurice) et derrière Meubles Jacob (av. Brunet) sont fermés. Certaines autres descentes pourraient être fermées sans préavis.

Ces fermetures suivent les recommandations d’Hydro-Québec, qui indique que le débit actuel de la rivière pose un risque pour les plaisanciers et plaisancières. Pour en savoir plus, consultez les informations au hydroquebec.com.

Vous pouvez consulter la carte des accès à l’eau pour trouver des emplacements alternatifs, plus haut sur la rivière, au shawinigan.ca/acceseau.

Piscines et jeux d’eau : solutions alternatives pour se rafraîchir

Après la pluie, le beau temps ! Les piscines municipales et les jeux d’eaux sont ouverts pour se rafraîchir et profiter du soleil. Pour en savoir et pour consulter les horaires de bain libre, rendez-vous au shawinigan.ca/baignade.