Phillip Danault reçut avec classe dans cette victoire des Kings

Le Tricolore avait deux jours de congé après sa défaite contre les Golden Knights de Vegas. Ce mardi soir, la troupe de Dominique Ducharme affrontait Phillip Danault et les Kings de Los Angeles.

Pour sa part, le Québécois ne s’est pas inscrit sur la feuille de pointage, mais demeure l’élément clé de la partie.

Après quelques huées de la foule, le numéro 24 a eu droit à une ovation méritée et émouvante, sous de belles acclamations des partisans. Par la suite, le Victoriavillois acceptait mieux les huées lorsqu’il touchait au disque.

Si on se concentre sur la partie, il y a exceptionnellement du positif à tirer de cette rencontre dans cette défaite de 3-2. Il s’agissait d’un premier match en prolongation pour l’équipe cette année, période supplémentaire, qui s’est terminée par un but d’Adrian Kempe, sous les yeux étrangement lâches et découragés de Jeff Petry.

Pour les aspects positifs, le CH s’est battu jusqu’à la fin. Jake Allen a joué un solide match, contrairement à sa soirée de travail difficile contre les Knights. Le numéro 34 a réalisé 31 arrêts, dont de sérieuses menaces. Sinon, la combinaison Jake Evans et Artturi Lehkonen a mené l’équipe offensivement et la défensive était beaucoup mieux structurée qu’autrefois.

Il est vrai qu’il s’agit d’une onzième défaite cette saison, mais le bleu-blanc-rouge peut garder la tête haute après cette rencontre, comme c’est le cas samedi contre Vegas. Sans dire que l’équipe a ce qu’il faut pour se tailler une place en séries d’ici le mois d’avril, on constate une certaine évolution, au cours des derniers matchs joués.

Le club est plus structuré, plus combatif et plus divertissant. Le jour où les Carey Price, Joel Edmundson, Jonathan Drouin et Mathieu Perreault réintègreront la formation, on pourrait s’attendre à du hockey plus intéressant, sans toutefois voir nos Glorieux en séries ce printemps.

La prochaine joute des Canadiens est prévue ce jeudi soir, contre les Flames de Calgary. Honnêtement, si l’équipe poursuit dans la même direction que mardi soir, le négatif pourrait perdre de sa majorité de nos opinions distinctes.

Avec les nombreux départs, les nombreuses blessures et les nombreux visages neufs dans l’alignement, on constate à quel point l’équipe en a arraché, depuis le début de la saison. Cependant, les matchs contre Los Angeles et Las Vegas n’étaient pas des défaites comme les autres.

Ces revers ne peuvent être reçus comme de la honte, contrairement aux neuf autres. Il s’agissait de parties à l’image d’un club régulier, comme on l’a vu les années précédentes. Avec beaucoup d’optimisme, on peut croire à des jours meilleurs dans la Belle province, et ce, même si les séries sont désormais une utopie.

Collaboration de Mathieu Bouchard-Racine