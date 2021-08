Une séquence de victoires pour les Cascades de Shawinigan

Étant sur une séquence de six victoires consécutives, les Cascades de Shawinigan recevaient le Big bill de Coaticook ce dimanche dans une rencontre de la division B45 qui influencera le classement final des deux formations.

Les Locaux se sont imposés tôt dans le match en route vers une victoire convaincante de 10 à 1. Avec cette septième victoire de suite, les Cascades sont maintenant seuls au premier rang de la division B45 et ils sont à égalité avec les Pirates de St-Jean-sur-Richelieu pour le classement général de la LBMQ.

Le partant des Cascades Xavier Tremblay a bien fait dans la rencontre ne concédant que six coups sûrs et un seul point sur le simple de Simon-Pierre Soumis en quatrième manche. Il remporte sa troisième victoire de la saison ayant retiré sept frappeurs sur des prises. Son vis-à-vis Samuel Poliquin n’a pu contenir l’attaque de Shawinigan qui a marqué sept fois et frappé autant de coups sûrs lors de ses trois manches de travail. Il encaisse un troisième revers en sept décisions cette saison.

Offensivement, les Cascades ont été régulier comme une horloge inscrivant des points dans quatre manches de suite. En deuxième, le simple de deux points de Jean-Sébastien Dessureault suivi du ballon sacrifice de Julien Bélanger donne le ton à la rencontre. À leur tour suivant, Dessureault produit encore avec un simple alors que Michael Laprise imite Bélanger avec un ballon sacrifice. Michel Dagenais amorce la quatrième manche avec une claque en solo. Par la suite, le vétéran Dessureault produit un quatrième point dans la rencontre lorsqu’il se sacrifie avec un long ballon au centre. Francis Désilets produit aussi avec un coup sûr opportun. Steve Brown vient finir la marche avec un retentissant coup de canon, bon pour deux points, en fin de cinquième manche.

Les Cascades (14-5) reprennent la route dès mardi alors qu’ils rendent visite aux Cardinaux de St-Jérôme (3-12). Le Big Bill (11-8), quant à lui, revient à domicile jeudi soir pour y affronter le Cactus de Victoriaville (9-7).