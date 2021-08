Partie suspendue en 9e manche pour les Cascades de Shawinigan

Les Cascades de Shawinigan étaient en visite chez les Jets de Montréal mercredi soir. C’était l’égalité jusqu’en neuvième manche où les visiteurs ont inscrit quatre points. Alors que les buts étaient remplis pour locaux en fin de manche, les lumières du Stade Raymond-Daviault se sont éteintes. La marque était alors 8 à 4 en faveur des Cascades.

Shawinigan inscrit son premier point dès la manche initiale alors que Julien Bélanger, auteur d’un double, vole le troisième coussin avant de venir marquer sur l’erreur du receveur qui tentait de le retirer. Montréal crée l’égalité en troisième manche sur le double de Moises Perez-Infante. Les Jets prennent les devants en cinquième manche inscrivant deux points sur le simple de Michael Acosta-Lopez et un autre sur une erreur de la défensive.

En sixième manche, les Cascades profitent également d’une erreur pour inscrire un second point. À la manche suivante, le double du vétéran Jean-Sébastien Dessureault va envoyer tout le monde en manches supplémentaires. En début de neuvième manche, les cascades marquent quatre fois. Une première lorsque Michael Laprise est atteint d’un lancer avec les buts remplis, deux sur le simple de Jean-Philippe Martin et l’autre sur le ballon sacrifice de Steve Brown.

Une neuvième manche suspendue

En fin de neuvième manche, les Jets menacent avec les buts remplis et aucun retrait lorsque les lumières du stade ont forcé la suspension de la rencontre.

Au monticule pour les visiteurs, Xavier Tremblay a œuvré pendant cinq manches accordant sept coups sûrs et quatre points, en plus d’enregistrer six retraits au bâton. Son vis-à-vis Kéven Spénard a lancé six manches donnant quatre points et cinq coups sûrs amassant deux retraits sur des prises. Guillaume Ayotte lui est venu en relève a accordé trois des quatre points en neuvième manche. Du côté des Cascades, c’est Samuel Girard qui était au monticule pour en relève de Tremblay. Il n’a accordé qu’un coup sûr et retiré quatre frappeurs au bâton en trois manches.

De retour vendredi

Les Jets (2-9) et les Cascades (8-5) se retrouveront vendredi soir à Shawinigan où ils complèteront la rencontre suspendue sur le coup de 19h45, avant d’amorcer leur affrontement prévu à 20h00.