Alain Gardner derrière le banc du Formule Fitness

L'organisation du Formule Fitness de Bécancour ne chôme pas avant les vacances de la construction. Après le repêchage qui s'est déroulé mercredi soir à Granby, les dirigeants de la formation procèdent à la nomination d'Alain Gardner comme nouvel entraîneur-chef en vue de la prochaine saison.

Originaire de Victoriaville, Alain Gardner était un des entraîneurs du Titan de Princeville au hockey junior AAA.

Il a dirigé les Sportifs de Joliette et le Condor de Nicolet, mais son grand fait d'arme aura été de mener les 3-L de Rivière-du-Loup au championnat de la Ligue nord-américaine de hockey en 2016.

« Je suis très motivé à l'idée de diriger le Formule Fitness. On veut monter une équipe avec un système de jeu et du caractère. Je suis confiant qu'on réussisse à monter quelque chose de bien. Il faudra être patient car les gars auront des rôles et j'aurai besoin de temps pour les connaître. J'aime ce nouveau défi! »

En terminant, cette bonne nouvelle vient avec une mauvaise pour André Alie et Gabriel Snauweart.

« L'organisation a pris la décision de faire des gros changements. Nous avons procédé à des transactions pour changer le visage et la culture de l'organisation. Nous avons voulu amener un vent de changement et une nouvelle ligne de pensée. Nous tenons à remercier André (Alie) et Gabriel (Snauweart) pour leur implication et leur dévouement à la cause de notre équipe. »

- Érik Archambault