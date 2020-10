Baseball: le Cactus à un gain du championnat

Le quatrième match de la finale 4 de 7 entre le Cactus de Victoriaville et les Cascades de Shawinigan avait lieu sur le terrain de ces derniers mercredi soir alors que les visiteurs avaient les devants 2 à 1 dans cette série. Les champions du calendrier régulier se rapprochent à une victoire d’un double titre puisqu’ils ont disposé des locaux par la marque de 10 à 4.

Les visiteurs ont ouvert la marque à leur premier tour au bâton sur le ballon sacrifice de Yan-Éric Tremblay. Le Cactus a ajouté à son avance en début de troisième manche avec un circuit solo de Rylan Sandoval, un simple bon pour deux points de Tremblay et un coup sûr productif de Karl Gosselin.

Shawinigan a répliqué deux fois à la fin de cette manche sur la claque de deux points de Steve Brown, donnant espoir aux partisans sur place. Victoriaville a fait toutefois de même en début de quatrième manche avec le triple de Sandoval et le ballon sacrifice de Pier-Olivier Dostaler. Cette quatrième manche était la dernière du partant Matthew Rusch qui a encaissé la défaite, une première en six décisions lors des présentes séries, accordant sept points, dont cinq seront mérités à sa fiche sur huit coups sûrs.

Les Cascades ont complété leur apport offensif avec un point sur une erreur en quatrième manche et un autre sur le ballon sacrifice de Michael Laprise. Le partant du Cactus Étienne Blanchette a œuvré pendant cinq manches et un tiers avant d’être remplacé par Vincent Ruel. Blanchette a ainsi récolté une troisième victoire en séries 2020. Le Cactus a complété le pointage avec un circuit de deux points de Pier-Olivier Dostaler et un simple de Josué Peley, respectivement en sixième et septième manche.

La grande finale 2020 de la Ligue de Baseball Majeur du Québec sera de retour pour le cinquième affrontement dès ce soir à Victoriaville alors que la série au meilleur de sept rencontres pourrait se terminer puisqu’elle est menée par 3 à 1 en faveur du Cactus et sur les Cascades.

Source : Dominic Lussier, relationniste LBMQ