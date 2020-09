Ligue de baseball majeur du Québec: le reste de la finale à huit clos dès jeudi

Suite aux récentes annonces du Gouvernement du Québec à l’effet que les régions administratives de la Mauricie et du Centre-du-Québec passent au Palier 3 – Alerte (zone orange), de nouvelles mesures sanitaires seront en vigueur à partir du jeudi 1er octobre.

Puisque les deux organisations en lice, soient les Cascades de Shawinigan et le Cactus de Victoriaville, font partie de ces deux régions, le nombre maximal de personnes autorisées lors des événements est sera dorénavant réduit à 25. Le match #4 prévu à Shawinigan ce mercredi soir sera donc le dernier présenté devant un public sur place.



Dans ce contexte, les deux organisations ont pris la décision de ne plus accueillir de spectateurs et de tenir le reste de leurs matchs à huis clos. Cette situation est hors du contrôle de la ligue.



« Nous sommes conscients de l’engouement que suscite cette série, et c’est avec tristesse que nous demandons aux amateurs d’éviter de se présenter aux abords des stades, indique la LBMQ par voie de communiqué ce matin. Persister à vouloir assister aux matchs sur place ne ferait que risquer de mettre en péril la conclusion de la série.»



Vers une webdiffusion à faible tarif

Comme ce fut le cas depuis le début de la série finale, les parties 5, 6 (si nécessaire) et 7 (si nécessaire) seront retransmises et décrites via webdiffusion.

Cependant, l’application de ces nouvelles mesures sanitaires occasionnera des pertes financières considérables aux deux organisations impliquées. Pour cette raison, et afin de limiter ces pertes, nous devons envisager de rendre cette webdiffusion payante.



Sondage

Afin de mesurer l’intérêt pour une webdiffusion payante, la LBMQ a donc demandé aux amateurs de répondre à ce court sondage sur le sujet.

Les organisations des Cascades de Shawinigan, du Cactus de Victoriaville ainsi que la Ligue de baseball majeur du Québec ont fait savoir leur immense regret face à la situation et remercient les amateurs de baseball de la province de leur compréhension et leur support.

Source : LBMQ, Cascades de Shawinigan et Cactus de Victoriaville.