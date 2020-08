Baseball: les Cascades se paient un festin à Sherbrooke

Étant campé au premier rang de la LBMQ en compagnie de Victoriaville et Acton Vale, les Cascades de Shawinigan devaient remporter leur rencontre sur la route à Sherbrooke face aux Expos puisque les deux autres formations ont remporté leur match. C’est ce qu’ils ont fait hier et de façon plus que convaincante par la marque de 21 à 3.

Les visiteurs ont inscrit des points à toutes les manches à l’exception de la cinquième. En première, Steve Brown avec un simple et Michael Laprise avec un roulant ont produit un point avant de voir Vincent Bourget claquer un circuit de deux points. Après un point marqué en deuxième sur un roulant Raphael Gladu, ils ont ajouté deux autres marques à la manche suivante, un sur le simple de Michel Dagenais et l’autre sur le ballon sacrifice de Julien Bélanger. S’en était fait du partant des Expos Oscar Rodriguez, qui a encaissé un premier revers cette saison après avoir accordé sept points et six coups sûrs en trois manches lancées.

Les Expos ont répliqué avec trois points à la fin de cette manche Nelson Ercia Jr avec un roulant et Jared Kersh avec un simple de deux points en ont été les producteurs face au partant Alexandre Janelle Gagnon. Ce dernier a lancé trois manches et deux tiers, donnant sept coups sûrs et retirant trois Expos sur des prises. Le reste de la rencontre a été l’affaire de Jean-Félix Proulx qui n’a donné qu’un seul coup sûr en trois manches et un tiers, remportant ainsi sa première victoire en trois décisions cette saison.

En quatrième manche, les Cascades ont ajouté quatre points à leur avance dont deux sur le simple de Julien Bélanger. Ismaël Ballard avec un triple, Gladu avec un ballon sacrifice et Bourget avec un double ont contribué en attaque à la sixième manche. Laprise avec un double et Jean-Philippe martin avec un circuit, ont produit deux points supplémentaires chacun en début de septième manche, donnant une avance plus que confortable aux visiteurs.

Les Cascades (9-4), recevront la visite des Blue Sox de Thetford Mines (6-8) vendredi soir au Parc Optimiste de Shawinigan pour une dernière fois cette saison. Au même moment, du côté du Stade Amédée-Roy de Sherbrooke les Expos (7-6) accueillent le Big Bill de Coaticook (6-7). Cette rencontre sera déterminante pour le classement de ces deux formations de la division B45.