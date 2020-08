Baseball: les Cascades de Shawinigan à l'honneur en juillet

Les Cascades de Shawinigan connaissent un bon début de saison et deux joueurs ne sont pas étranger à ces succès. La Ligue de Baseball Majeur du Québec et B45 ont annoncé que Matthew Rusch et Michael Laprise sont élus respectivement Lanceur et Frappeur du mois de juillet dans la LBMQ pour cette première partie de calendrier écourté.

Rusch a remporté ses deux départs lançant des matchs complets et maintenant une moyenne de point mérité de 1.00. Il a encore une fois dominé la colonne des retraits au bâton avec 24. Il n’aura permis que 8 coups sûrs à ses adversaires qui ont cumulé une faible moyenne de 0.163

Laprise, qui s’est mérité le titre de joueur de la semaine pour la première tranche du calendrier a maintenu une moyenne au bâton de 0.600 frappant deux circuits et trois doubles durant cette période. Marquant à 6 occasions le petit joueur de troisième coussin en a aussi produit 10 points en juillet.

Source : Dominic Lussier, relationniste LBMQ.