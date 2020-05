Le Formule Fitness bouge avec une importante transaction avec Granby

La période des transactions est à peine commencée dans la Ligue de hockey senior AAA du Québec et le Formule Fitness de Bécancour a déjà bougé.

Le défenseur Samuel Sénécal n'aura fait que passer à Bécancour. Acquis du Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine, en retour d'un choix de 5ème ronde acquis de Granby, il a été envoyé aux Bisons de Granby.

Voici les détails de la transaction:

À Granby:

- William Couture, Samuel Sénécal et Ghislain Ouellet

À Bécancour:

- Marc-André Levasseur, Yan Dumontier, Louis-Philippe Dea, William Blackburn, Jimmy Germain, un choix de 5ème ronde et deux choix de 7ème ronde

En premier lieu, le directeur général Érik Archambault n'échange pas son capitaine, William Couture, de gaïeté de coeur.

« William (Couture) a été un leader exemplaire dans ses trois saisons à Bécancour, explique-t-il. Avec des changements professionnels, suite à l'obtention de son baccalauréat, il nous a fait part de son désir de jouer plus près de chez lui. (Couture est de la région de Sherbrooke) Par respect pour ses services rendus à l'organisation, nous l'avons échangé sans pour autant réduire le calibre de notre formation. »

Quelques informations sur les joueurs acquis...

- Marc-André Levasseur (ailier droit - 28 ans) : dans l'ensemble de sa carrière dans la LHSAM - LHSAAAQ, il a marqué 48 buts et récolté 71 passes pour 119 points en 111 matchs.

- Yan Dumontier (défenseur - 25 ans) : a disputé 19 matchs avec les Bisons en saison régulière et il a récolté 4 points.

- Louis-Philippe Dea (ailier droit - 21 ans) : a amassé 55 points en 2018-2019 avec le Collège Français de Longueil dans la LHJAAAQ

- William Blackburn (centre - 23 ans) : il a obtenu 28 points à Donnacona en 2018-2019

- Jimmy Germain (25 ans) : en 3 matchs, il a passé 10 minutes au cachot la saison dernière.

« Nous ajoutons un attaquant offensif et responsable en Marc-André Levasseur, un défenseur d'expérience et physique en Yan Dumontier en plus du jeune Louis-Philippe Dea, qui est le frère de Jean-Philippe, un produit du Collège Français de Longueuil. Enfin, les choix au repêchage vont solidifier notre base », a conclu le directeur général.

Qui sait ce que le Formule Fitness va annoncer dans les prochains jours ou les prochaines semaines?