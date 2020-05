LHSAAAQ: les neuf équipes seront de retour en 2020-2021

C’est hier soir à minuit que se complétait officiellement l’année 2019-2020 dans la Ligue de hockey senior AAA du Québec.

Les gouverneurs de la LHSAAAQ avaient jusqu’à minuit hier, le 21 mai, pour confirmer leurs intentions en vue de la prochaine saison de hockey. Ils ont été fiers d'annoncer que leurs neuf formations seront de retour en 2020-2021.

Ceci témoigne de la santé du circuit et de l'intérêt qu'elle suscite chez les amateurs.

Aucune expansion prévue pour l'instant

Selon les statuts et règlements de la LHSAAAQ, une candidature afin de joindre le circuit via l'expansion doit être soumise avant le 15 mai. Devant le contexte et l'incertitude reliée à la pandémie de COVID-19, les gouverneurs ont accepté une proposition de faire exception à cette règle pour cette année.

Tout groupe ou individu intéressé à joindre la ligue peut communiquer par courriel à l'adresse suivante : [email protected]



Réouverture du marché des transactions

Toujours en conformité avec les statuts et règlements de la ligue, le marché des transactions est officiellement réouvert en date d’aujourd’hui, vendredi le 22 mai. Le repêchage quant à lui se tiendra de façon virtuelle le 26 juin prochain en soirée.



Composition du bureau de direction 2020-2021

Les gouverneurs de la LHSAAAQ ont offert à tous les membres de leur bureau de direction de poursuivre dans leurs mandats respectifs. Les retours annoncés sont ceux de Dominic Lussier, président et registraire; Olivier Leclerc, responsable de l’arbitrage et Jean-Philippe Morin, relationniste et secrétaire.

Bien que les gouverneurs lui aient signifié leur intention de prolonger son mandat à titre de préfet de discipline pour une autre saison, Guillaume Caron ne sera malheureusement pas de retour en 2020-2021 pour des raisons professionnelles. Un appel de candidatures sera publié sous peu afin de combler le poste de préfet disciplinaire.

Source: Jean-Philippe Morin, relationniste pour la LHSAAAQ.