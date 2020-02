Baseball: du mouvement du côté des Aigles de Trois-Rivières

L’ancien artilleur David Leblanc qui s’était mérité le titre de lanceur par excellence de la LBJEQ en 2012 avec les Aigles revient avec l’équipe trifluvienne à titre d’entraîneur et coordonnateur des lanceurs de la formation Junior Élite. Les Aigles de Trois-Rivières n'en restent pas là en nouvelles cette semaine: ils miseront sur de la stabilité derrière le marbre avec le retour du receveur Anthony Hermelyn pour une troisième saison.



David Leblanc a connu une carrière bien remplie, ayant notamment célébré un championnat de la NCAA avec Tampa Bay en 2013, pour ensuite joindre les Aigles de la CANAM de 2013 à 2016. Il se consacrera par la suite à se perfectionner dans son rôle d’enseignant et d’instructeur. Il sera formé notamment par le Dr. Tom House de la National pitcher’ s association, une sommité mondiale en biomécanique des lanceurs. Il a aussi obtenu la Certification CSCS du International Sports Science.



Depuis lors, il est co-fondateur et coordonnateur des lanceurs du Centre de performance Athlète Évolution inc. « L’ajout de Dave Leblanc est un apport formidable à notre groupe d’entraîneurs; son expertise assurera nos lanceurs d’un développement optimal », déclarait Mike Lachance, directeur général des Aigles Junior Élite.

Anthony Hermelyn, un élément clé



Reconnu comme l’un des meilleurs receveurs défensifs de la Ligue Can-Am, Hermelyn a été un élément clef de la formation pour guider les Aigles à se qualifier en séries éliminatoires lors des deux dernières campagnes. L’an dernier, il a nettement amélioré sa contribution offensive avec une moyenne au bâton de 0.257, dix-huit doubles, 9 circuits et 41 points produits. Il a également mené les Aigles pour le nombre de buts sur balles avec 65.



« Anthony est un excellent receveur défensif et il a prouvé l’an dernier qu’il pouvait aussi s’imposer au bâton. Il trouve toujours le moyen d’aider et de faire mieux paraître nos lanceurs. Son retour est également très important au niveau de vestiaire, car c’est un des principaux leaders de notre équipe », mentionne le gérant, TJ Stanton.



L’athlète de 26 ans est un choix de 4e ronde des Astros de Houston au repêchage de 2015. Il compte 218 matchs d’expérience dans cette organisation dans les rangs A-, A et A+.