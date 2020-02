Baseball: les Aigles s’entendent avec le lanceur Keaton Sullivan

Les Aigles de Trois-Rivières ont mis sous contrat un premier lanceur en vue de la saison 2020. Le gérant, TJ Stanton a déniché le lanceur droitier Keaton Sullivan.



Sullivan, un joueur de statut recrue, a passé les dernières années avec les Cougars de l’Université Saint-Francis et les Millionnaires de Melville dans la Western Canadian Baseball League. Principalement développé comme un joueur d’avant-champ, Sullivan s’entraîne à la position de lanceur depuis un an et possède une balle rapide à 94 milles à l’heure.



« Nous sommes très heureux de s’entendre avec Keaton. C’est le lanceur avec la meilleure balle rapide de la Ligue d’hiver de la Californie alors qu’il vient à peine de faire la transition de joueur de position à lanceur », explique le gérant des Aigles, TJ Stanton.



Réglementation



Les équipes de la Ligue frontière doivent obligatoirement aligner entre 22 et 24 joueurs pendant la saison régulière et les séries éliminatoires. Elles doivent avoir un minimum de 10 recrues (recrue-1 et recrue-2) et peuvent posséder un maximum de 10 joueurs d’expérience (expérience-2 ou vétéran). Parmi les joueurs d’expérience, seulement quatre peuvent être de statut vétéran, soit âgé de 29 ans et plus.



