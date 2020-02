Deux défaites encaissées par le Formule Fitness de Bécancour ce week-end

Après un bon début de match et après avoir pris deux avances de deux buts, le Formule Fitness de Bécancour s'est fait doubler 10-5 par ses rivaux de l'autre côté du pont Laviolette, le Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine.

Félix Desjardins (13ème) et Frédéric Lemay-Bégin (11ème) avaient procuré une avance de deux buts aux locaux en première période. Après le troisième but de la saison de Marc-Antoine Bouillon, qui réduisait l'écart de moitié, Jordan Éthier (9ème) a redonné une avance de deux buts aux Bécancourois à la grande joie de leurs partisans.

Le ciel s'est écroulé sur la tête de la troupe dirigée par André Alie après ce troisième but car, tour à tour, Samuel Blier (20ème et 21ème), Marc-Antoine Bouillon (4ème), Keven Robert (2ème), Julien Gagné (18ème) et Marc-Olivier Groleau (8ème) ont marqué avant la fin de la période médiane.

22e but de la saison pour Samuel Blier

Ce dernier a ajouté un 9ème but cette saison en troisième période tandis que Samuel Blier complétait son tour du chapeau avec son 22ème but de la saison. Jacob Jacques a inscrit l'autre filet des visiteurs, son quatrième de la saison.

David Poulin (1er) et William Blanchard (11ème) complétaient le pointage pour les locaux qui ont envoyé 40 rondelles vers le gardien Sébastien Dubé-Rochon pendant que Yann Déry recevait 41 lancers. Dave Leblanc et Luc Leclair ont livré bataille à Pier-Luc Bourassa et Gabriel Mailhot dans la rencontre.

Le Formule Fitness a complété la saison régulière en visitant le Condor à Nicolet, hier, contre lequel il a également perdu 5 à 1.

Par la suite, la série de qualification deux de trois contre le Métal Perreault de Donnacona débutera vendredi 7 février à 21h, à l'aréna de Donnacona. Le deuxième match de la série aura lieu le samedi 8 février à 20h30 à l'aréna Roland-Rheault et le troisième match, si nécessaire, sera présenté à Donnacona le dimanche 9 février à 15h15.

En terminant, les dirigeants du Formule Fitness invitent les amateurs à encourager l'équipe en achetant des billets de la Tombola au coût de 10$ chacun. Plusieurs prix seront attribués le samedi 8 février prochain, dont des billets pour les Canadiens de Montréal et un magnifique séjour à l'Auberge Godefroy.