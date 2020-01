Tournoi de hockey des entreprises en Mauricie: la 7e édition est lancée

Le Réseau Sports Adultes lance la 7e édition du tournoi de hockey des entreprises et industries en Mauricie, qui se déroulera du 19 au 22 mars à l'aréna de Grand-Mère.



Le tournoi, qui regroupe des entreprises de la région et de l’extérieur sont réparties dans trois divisions offrant une calibre de jeu pour tous les calibres. Chaque entreprise participante doit compter sur la présence d’un minimum de six joueurs provenant de l’entreprise en uniforme.

Pour que les jeunes de la région en situation difficile jouent

Pour les co-fondateurs du Réseau Sports Adultes, Steve Gaudreau et Nicolas Dallaire, la 7e édition du tournoi de hockey des entreprises et industries en Mauricie s’inscrit dans la lignée des éditions précédentes « Depuis l’instauration du tournoi en Mauricie, notre objectif est de rassembler les entreprises autour du sport. Depuis le lancement, ce sont plus de 50 différentes entreprises qui ont participé à cet événement rassembleur, qui permet entre autres d’améliorer leur esprit d’équipe en pratiquant un sport entre collègues. »



Depuis le lancement de l'événement, l'organisation du Tournoi de hockey s'implique auprès du tournoi Pee-Wee de Grand Mère et du Hockey Mineur de Grand-Mère. Le Réseau Sports Adultes remet un montant annuellement, ce qui permet de faire jouer au hockey à près de cinq jeunes de la région qui vivent des situations familiales plus difficiles. C’est plus de 6000$ qui ont été remis depuis 6 ans.



Quel fonctionnement ?

Chaque entreprise inscrite devra compter sur la présence d’un minimum de joueurs ou joueuses provenant de l’entreprise sur le terrain alors que chaque équipe jouera un minimum de 2 parties. Les trois divisions offertes aux entreprises permettent à chaque type de joueurs d’évoluer dans le bon calibre. Tous les détails et règlements sont disponibles sur le site Internet du tournoi.



Les inscriptions sont débutées, et ce, jusqu’au 1er mars 2020 via le site Internet du tournoi. Les frais d’inscription d'une équipe sont fixés à 695$ par équipe plus les taxes.