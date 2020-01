Hockey : le Formule FItness battu par Granby et Louiseville

Le Formule Fitness de Bécancour a livré deux batailles et il les a perdu toutes les deux. La première était belle contre les Bisons de Granby pendant les deux premières périodes du match de samedi soir, disputé devant 1874 spectateurs au Centre sportif Léonard-Grondin. Dimanche, c'était au tour du Bellemare de Louiseville, qui s'est vengé du revers d'il y a quelques semaines contre le Formule Fitness de Bécancour en s'imposant au compte de 9-2 à l'aréna Roland-Rheault.

Cette foule record pour un match de la Ligue de hockey senior AAA du Québec a été bien servie alors que leurs favoris ont inscrit cinq buts pour l'emporter au compte de 7-2. C'est le troisième but du match de Samuel Deslandes (12ème) qui a fait la différence, à 5:15 de cette troisième période. Par la suite, Vincent Senez-Allaire (13ème et 14ème), Christopher Saurette (1er) et Maxime Roy (1er) ont complété le pointage.

Jason Bell avait procuré les devants aux Bécancourois avec son 4ème but de la saison inscrit à mi-chemin en première période.

Après les deux premiers buts du match de Samuel Deslandes, en deuxième période, Jordan Éthier a renvoyé les deux équipes à leurs vestiaires avec une égalité de 2-2 alors qu'il restait 20 secondes à la deuxième période. Il s'agissait de son huitième but de la saison.

Les chiffres des tirs au but, selon le sommaire officiel de la partie, sont de 67 pour les Bisons et 48 pour le Formule Fitness. Si ces chiffres sont vérédiques, Yann Déry et Paul JR Bourbeau sentaient le caoutchouc après le match.

Deuxième revers

Dimanche, Olivier Daunais a pris les choses en main, pour les visiteurs, avec deux de ses trois buts du match en première période. Il a maintenant 12 buts cette saison.

Jérémy Plourde (11ème) et Julien Houle (16ème) ont eu le temps d'ajouter des buts, toujours en première période, avant que Frédéric Lemay-Bégin (10ème) réplique vers la fin de cette période.

Alexis Millette (10ème), Anthony Lafleur-Lebel (5ème), Jérémy Lacerte (1er) et Francis Charette (14ème) ont marqué les autres buts des vainqueurs. Félix Desjardins a inscrit l'autre but des locaux dans les derniers instants de la rencontre. Il s'agissait de son 12ème but de la saison. Les joueurs du Bellemare ont dirigé 48 lancers vers Kevin Tardif tandis que William Giroux recevait 25 tirs. Dave Leblanc et Luc Leclair ont jeté les gants contre Pier-Luc Pinard et Gabriel Nolet. Le Formule Fitness disputera son dernier match local de la saison régulière ce samedi 1er février à 20h30. Les visiteurs seront le Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine.

La saison régulière de la formation prendra fin ce dimanche à 14 heures contre le Condor à Nicolet.

En terminant, les dirigeants du Formule Fitness invite les amateurs à encourager l'équipe en achetant des billets de la Tombola au coût de 10$ chacun. Plusieurs beaux prix seront attribués le samedi 8 février prochain, dont des billets pour les Canadiens de Montréal et un magnifique séjour à l'Auberge Godefroy.