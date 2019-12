Cégep de Trois-Rivières : Chantal Lampron nommée entraineuse-chef de l’équipe de hockey féminin

La direction du Cégep de Trois-Rivières a annoncé que Chantal Lampron sera l’entraineuse-chef de la nouvelle équipe de hockey féminin. Cette annonce s’inscrit dans l’intention du collège d’avoir une équipe d’encadrement entièrement féminine.

L’équipe de hockey féminine sera mise sur pied pour la saison 2020-2021 et évoluera en deuxième division de la ligue collégiale du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Figure bien connue du hockey féminin dans la région, Chantal Lampron a fait partie de la première édition des Rafales de la Mauricie. Elle a participé au championnat canadien des moins de 18 ans pour l’équipe du Québec où elle a remporté la médaille d’argent. Elle a aussi fait partie de l’équipe Québec senior, où elle a participé à trois autres championnats canadiens.

Elle a fait partie des deux premières éditions de l’équipe féminine du Collège Laflèche dans le circuit collégial AA. Durant la première saison, elle a remporté le championnat des compteurs. Enfin, elle a évolué avec l’Avalanche du Québec qui faisait partie, à l’époque, de la ligue nationale féminine.

"Un passage collégial enrichissant"

Pour la nouvelle entraineuse-chef qui se joint à la grande équipe des Diablos, ce nouveau programme de hockey féminin au Cégep de Trois-Rivières offrira une expérience positive et permettra à chaque joueuse de se développer à son plein potentiel. « Par-dessus tout, je souhaite que chacune des étudiantes-athlètes ait un passage collégial enrichissant, tant sur le plan scolaire que sur le plan sportif », a soutenu l'entraîneuse.

La direction du cégep annonce également la nomination de deux autres personnes dans l’entourage de l’équipe féminine de hockey. Geneviève Turgeon agira à titre d’entraineuse des gardiennes de but. Madame Turgeon a évolué comme gardienne de but au Cégep de Limoilou et à l’Université du Maine.

Également, Noémie Bellavance sera en charge de l’analyse vidéo et du suivi individuel avec les joueuses pour améliorer leur technique. Elle a occupé le poste d’entraineuse adjointe pour l’équipe féminine de hockey du Collège Laflèche durant trois saisons. Elle a de plus occupé le poste d’entraineuse-chef avec les Rafales de la Mauricie durant plusieurs années.

Le recrutement de l’ensemble des entraineuses se poursuit et d’autres embauches seront communiquées au cours des prochaines semaines.