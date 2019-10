La Campagne du Coquelicot de la Légion royale canadienne démarre ce vendredi

L’année 2019 est spéciale car elle marque le 100e anniversaire du Jour du souvenir. Le coquelicot accroché à la boutonnière ou à sa veste permet de rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie dans les différents conflits mondiaux.

Le Jour du souvenir commémoré le 11 novembre chaque année nous rappelle ces valeureux marins, soldats et aviateurs qui firent le sacrifice ultime durant les Première et deuxième Guerres mondiales, la Guerre de la Corée et autres conflits. Le port du coquelicot durant les quelques semaines précédant le Jour du souvenir sert à se remémorer les sacrifices de tous nos vétérans et leurs familles pour leurs pertes.

La Légion royale canadienne tient annuellement la Campagne du Coquelicot afin d’amasser des dons pour subvenir aux besoins de nos vétérans et à leurs familles. Durant l’année 2019 la Filiale 35 de la Légion royale canadienne de Trois-Rivières a remis plus de 22 000$ à différents organismes locaux, centres de ressources et centres d’accueil pour nos ainé(e)s.

Pré-lancement de la campagne

La Campagne du Coquelicot 2019 débutera le vendredi 25 octobre et se terminera le dimanche 11 novembre. Il y aura un pré-lancement de la Campagne du Coquelicot par les remises officielles d’un coquelicot aux maires de notre région comme suit :

- Nicolet : remise du premier coquelicot à madame la mairesse Geneviève Dubois à 11h, jeudi le 24 octobre à l’hôtel de ville, 180 rue Monseigneur-Panet,

- Bécancour : remise du premier coquelicot à monsieur le maire Jean-Guy Dubois à 14h jeudi le 24 octobre à l’hôtel de ville 1295 avenue Nicolas-Perrot,

- Louiseville : remise du premier coquelicot à monsieur le maire M. Yvon Déhaies à 11hvendredi le 25 octobre à l’hôtel de ville, 105 avenue St Laurent,

- Trois-Rivières : remise du premier coquelicot à monsieur le maire Jean Lamarch à 13h30 vendredi le 25 octobre au bureau de la mairie.

La population est invitée à se procurer un des coquelicots qui seront offerts dans la plupart des magasins de grande surface de la région de Trois-Rivières, moyennant un don privé.