Dix mois pour se préparer aux défi des Roses au Parc de Shawinigan

Les Roses est un défi sportif entre femmes. Ou plutôt deux défis: l'un est un triathlon, l'autre, un duathlon. Les deux se dérouleront le 13 septembre 2020. Ce sont également dix mois de préparation et une autre façon de vivre les Défis du Parc. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 25 octobre.

Faire partie du mouvement Les Roses, c’est se donner les moyens et le soutien pour relever un défi personnel et sportif dans le cadre des prestigieux Défis du Parc national de la Mauricie. Il faut compter 10 mois pour se préparer, neuf rencontres d'équipe, un plan d'entraînement mensuel et plusieurs surprises.

Le triathlon est la première option; il est composé d'1 km de nage, 30 km de vélo de route et 8 km de course à pied. Quant au duathlon, c'est 2 km de course à pied, 30 km de vélo de route et 8 km de course à pied.