Baseball: les Cascades de Shawinigan égalisent 2 à 2 en série finale face aux Blue Sox de Thetford Mines

La finale a repris de plus belle à Thetford Mines avec un duel entre deux des meilleurs artilleurs de la LBMQ, Michel Simard des Blue Sox et Matthew Rusch des Cascades de Shawinigan. Finalement, Rusch et sa bande, sur un jeu inusité en septième manche, ont pris la victoire par la marque de 5 à 4 pour créer l’égalité dans la série.



Les deux partants ont lancé des matchs complets avec plusieurs retraits au bâton. Neuf pour Rusch qui a savouré une huitième victoire en séries et sept pour Simard qui a écopé d’un troisième

revers en sept décisions.

Offensivement, les visiteurs ont ouvert la marque d’entrée de jeu sur un ballon sacrifice de Mathieu Tremblay qui a fait marquer Julien Bélanger. Ce dernier a ajouté deux points pour les siens à la manche suivante avec un simple productif. Les Blue Sox ont créé l’égalité en troisième manche lorsque Stéphane Pouliot a profité d’un but sur balle avec les buts remplis. Puis Douglas Toro a frappé dans un optionnel et sur le même jeu, Jérôme Duchesneau a inscrit un point sur une erreur.

Un contrôle du match repris par les Cascades en début de 7e manche

Les locaux ont pris les devants en fin de cinquième manche sur un ballon sacrifice de Jean-Michel Bédard qui a fait marquer Toro, auteur d’un double. Les Cascades ont repris le contrôle du match en début de septième manche. En effet, avec des coureurs au deuxième et troisième coussin et deux retraits, Marc-Antoine Perron-Rousseau a frappé un haut ballon derrière le deuxième but qui a échappé à l’arrêt-court des Blue Sox Jérôme Duchesneau pour permettre aux deux joueurs

de venir marquer pour la victoire de Shawinigan.

Cette série finale 4 de 7 se transporte à Shawinigan pour le cinquième match alors que c’est

l’égalité 2 à 2. Aucune des deux équipes n’a pu remporter de rencontre devant les siens jusqu’à

présent dans cette série. Les lanceurs partant pour cet affrontement seront connus ce soir.