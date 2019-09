Une assemblée de la "dernière chance" pour la survie des Aigles de Trois-Rivières

Les Aigles de Trois-Rivières ont pris part, en fin de semaine dernière, à une assemblée avec la Ville de Trois-Rivières dont l’objet principal était d’obtenir une aide financière supplémentaire de la ville, afin d’assurer la saison 2020 de l’organisation. Une assemblée se tient ce soir à 17h pour trouver des solutions.



Plusieurs conditions étaient rattachées au report de l'aide financière de la Ville, dont celles de trouver un nouveau commanditaire pour le stade, d’assurer une augmentation des assistances et de trouver de nouveaux actionnaires. La décision de reporter l’adoption du budget en décembre a finalement été rendue par la ville.



Suite à l’urgence d’agir pour la survie des Aigles, une assemblée de la « dernière chance » se tiendra aujourd’hui, lundi 30 septembre, 17h au 2e étage du Salon de Jeux de Trois-Rivières.

Un but : trouver de l'investissement

L’objectif de cette rencontre est de trouver des investisseurs prêts à s’impliquer financièrement et qui ont à cœur l’avenir de l’équipe, tout en permettant aux Aigles d’avancer dans leurs démarches avec la ligue Frontier, à laquelle toutes les équipes de la Can-Am ont adhéré à ce jour. Le délai d’adhésion à la ligue du 25 septembre fut reporté à aujourd’hui, lundi 30 septembre, 23h59 afin de laisser une dernière chance aux Aigles de Trois-Rivières. La communauté d’affaires de la Mauricie et toute personne intéressée à investir pour la survie de l’organisation sont invitées à cette rencontre.



« Nous avons déjà cette année remarqué une grande vague de mobilisation envers les Aigles et le sentiment s’est d’autant plus intensifié depuis la sortie, la semaine passée, de Jean Lamarche à cet effet. Son support et celui de la Ville de Trois-Rivières nous sont inestimables », a déclaré Jean Tremblay, l'un des importants actionnaires de l’organisation.



Il a par ailleurs ajouté: « Nous recevons beaucoup d’appui de toutes les sphères et de toutes les régions. Je tiens, au nom de toute l’organisation, à remercier tous ceux et celles qui se sont manifestés. Nous voulons à tout prix continuer notre implication auprès de la communauté et promouvoir le baseball en Mauricie. Nous espérons sincèrement un dénouement positif à cette histoire ».