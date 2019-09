Une 4e position en gymkhana au Championnat d’équitation western du Québec

La 44e édition du Championnat d’équitation western du Québec, organisée dans le cadre de West Feria par Cheval Québec, a pris fin avec le volet Gymkhana. Après deux jours de compétitions au Centre multifonctionnel Richardson à Sorel-Tracy, l’équipe de la Mauricie, dirigée par Audrey Lapointe, a terminé au pied du podium, en 4e position avec un total de 182 points.

Dès la première journée de compétition et tout au long de la fin de semaine, les cavaliers ont apporté des points à leur équipe :

Élyse St-Pierre (Saint-Étienne-des-Grès), 1re position dans le 2D en Course de l’aller-retour « 13 ans et moins » 3D

Juliette Pagé (Notre-Dame-de-Lourdes), 1re position dans le 3D en Course de barils « 14-18 ans », 2e position dans le 2D en Course de l’aller-retour « 14-18 ans » 3D

Olivier Paulin (L’Épiphanie), 2e position dans le 2D en Course à relais « Omnium » 2D

Catherine Fagnan (Sorel-Tracy), 2e position dans le 3D en Course de barils Femmes « Adultes » 3 D

Jordan Lemay (Sainte-Perpétue), 2e positon dans le 3D en Course en slalom « 13 ans et moins » 3D

Gabrielle Duguay (Joliette), 2e position dans le 2D en Course de l’aller-retour « 13 ans et moins » 3D

Coralie Gaudette (Saint-Félix-de-Valois), 3e position dans le 3D en Course de barils « 14-18 ans »

Justin Miron (Saint-Étienne-des-Grès), 3e position dans le 2D en Course de l’aller-retour « 13 ans et moins » 3D

Frédérike Saint-Pierre (Saint-Étienne-des-Grès), 3e position dans le 1D en Course de barils « 13 ans et moins » 3D

​Tricia Morin (Sainte-Victoire-de-Sorel), 3e position dans le 1D en Course de barils Femmes « Adulte » 3 D

Alyson Lacasse (Pont-Rouge), 3e position dans le 1D en Course en slalom « 14 – 18 ans » 3D, 7e position dans le 1D en Course de l’aller-retour « 14-18 ans » 3D

Joëlle Payette (Joliette), 3e position dans le 2D en Course de barils « 14-18 ans » et en en Course en slalom « 14 – 18 ans » 3D, 7e position dans le 3D en Course de l’aller-retour « 14-18 ans » 3D

Linda Lebrun (Joliette), 3e position dans le 3 D en Course de barils Femmes « Adultes » 3 D

François Bournival (Saint-Étienne-des-Grès), 4e position dans le 2D en Course de sauvetage « Omnium » 2D’

Kélianne Plourde (Stoneham-et-Tewkesbury), 4e position dans le 1D en Course de barils « 13 ans et moins » 3D

Mya Lemay (Sainte-Perpétue), 4e position dans le 3D en Course de barils « 13 ans et moins » 3D

Audrey Lapointe (Saint-Jacques), 4e position dans le 2D en Course de barils Femmes « Adultes » 3 D

Marika Morin (Sainte-Victoire-de-Sorel), 5e position dans le 2D en Course de barils « 14-18 ans »

Zachary Dufour (Trois-Rivières), 5e position dans le 3D en Course en slalom « 14 – 18 ans » 3D

Éric Simard (Trois-Rivières), 5e position dans le 3D en Course en slalom « Adultes » 3D

Steeve Gélinas (Trois-Rivières), 6e position dans le 1D en Course de barils Hommes « Adulte » 3D

Maxime Leblanc (St-Jacques), 6e position dans le 2D en Course de barils Hommes « Adulte » 3D

Alexandra Christie (Hérouxville), 8e position dans le 1D en Course de l’aller-retour « 14-18 ans » 3D

Marc-Antoine Rocheleau ( Trois-Rivières ), 8e position dans le 2D en Course de barils « 14-18 ans »

Isabelle Roy (Sainte-Émilie-de-L’Énergie), 8e position dans le 1D en Course à relais « Omnium » 2D, 3e position dans le 1D en Course de barils « 14-18 ans

Michel Leduc (Saint-Lin-des-Laurentides), 8e position dans le 2D en Course de barils Hommes « Adultes » 3D

West Feria et le Championnat d’équitation western du Québec regroupaient 15 épreuves et plus de 250 cavaliers et chevaux. Le titre de la région championne a été remportée par l’équipe de Lanaudière qui a cumulé 281 points.

Tous les résultats du volet Gymkhana du Championnat d’équitation western du Québec sont disponibles à l'adresse http://cheval.quebec/WF-Resultats .