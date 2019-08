Les gagnants du Défi Triple Jeu provincial sont couronnés!

C'est sous un mélange de soleil et de pluie que plus de 200 jeunes joueurs se sont réunis au domicile des Capitales de Québec, le stade Canac, le 3 août dernier, pour la finale provinciale du Défi Triple Jeu 2019. Ceux et celles qui avaient remporté le Défi Triple Jeu local ainsi que leur finale régionale se sont mesurés entre eux afin de remporter une médaille provinciale.

Avec l’aide de leurs précieux bénévoles et de l’organisation des Capitales de Québec, les participants ont pris part aux trois épreuves : courir, frapper et lancer. Les points ont ensuite été cumulés pour déterminer les gagnants.

À la suite d'une contre-vérification des pointages, vous êtes invités à consulter les résultats par catégories plus bas. Pour connaître la liste complète des résultats de tous les participants, consultez cette page.

La Fédération de baseball amateur du Québec aimerait chaleureusement remercier tous les participants qui se sont déplacés des quatre coins du Québec pour l’événement. Également, un grand merci aux bénévoles et à l’organisation des Capitales de Québec pour leur contribution à cette célébration du baseball amateur au Québec.

Les médaillés 2019

Rallye Cap 4-5 ans



1. Gabriel Lauzon (Laurentides)

2. Jacob Simard (Saguenay/Lac Saint-Jean)

3. Nolan Fiset (Lanaudière)

Rallye Cap féminin 4-5 ans



1. Éléanor Thiffault (Lanaudière)

2. Justine Benoît (Estrie)

3. Amélya Dallaire (Saguenay/Lac Saint-Jean)

Rallye Cap 6-7 ans



1. Russell Morissette (Laval)

2. Antoine Leblanc (Saguenay/Lac Saint-Jean)

3. Hemrick Lafontaine (Lanaudière)

Rallye Cap féminin 6-7 ans



1. Annabelle Deblois (Québec)

2. Maeva Bonneau (Richelieu-Yamaska)

3. Constance Clouâtre (Estrie)

Atome A



1. Shaun Jefferson Ager (Lanaudière)

2. Éli Minville (Québec)

3. Anthony Beaudry (Richelieu-Yamaska)

Atome B



1. Christophe Cloutier (Estrie)

2. Michael Alonzo Orellana (Laval)

3. Yoan Langevin (Laurentides)

Atome féminin



1. Émilie Lebrun (Québec)

2. Florence Bergeron (Laval)

3. Maelle Laframboise (Lanaudière)

Moustique A-AA



1. Jérémy Joannette-Érissé (Lanaudière)

2. Henri Harwood (Rive-Sud)

3. Hugo Beaudry (Montréal)

Moustique B



1. Nicolas Cyr (Laurentides)

2. Émile Audet (Québec)

3. Nathan Duchesne (Richelieu-Yamaska)

Moustique féminin



1. Sarah-Jeanne Dion (Estrie)

2. Léa-Jade Morin (Rive-Sud)

3. Coralie Morneau (Richelieu-Yamaska)

Pee-Wee A-AA



1. Félix Lacroix (Estrie)

2. Alan Jared Machuca Cortes (Montréal)

3. Émile Rioux (Bas-Saint-Laurent)

Pee-Wee B



1. Félix-Olivier Simard (Saguenay/Lac St-Jean)

2. Samuel Guimont (Montréal)

3. Étienne Hardley Carrel (Lanaudière)

Pee-Wee féminin



1. Charlie Marcotte (Lanaudière)

2. Frédérique Noël (Laurentides)

3. Coralie Beaudry (Richelieu-Yamaska)

Bantam A-AA



1. Mathy Houle-Jamieson (Lanaudière)

2. François Dufour (Saguenay/Lac Saint-Jean)

3. Mickaël Alejo-Rousseau (Laval)

Bantam B



1. Xavier Potvin Désormeaux (Rive-Sud)

2. Nathan Villeneuve (Richelieu-Yamaska)

3. François-Xavier Lambert (Mauricie)

Bantam féminin



1. Mégane Tessier (Rive-Sud)

2. Loriane Carpentier (Laurentides)

3. Sara Champagne (Laval)

Midget A



1. Thierry Durocher (Rive-Sud)/Alexis Charest-Gagnon (Montréal)

2. Jonathan Migner (Laval)

Midget B



1. Éric Portrat (Montréal)

2. Olivier Leblanc (Rive-Sud)

3. Jérémy Champagne (Abitibi-Témiscamingue)

Midget féminin

1. Olivia Olmi (Laval)

2. Lauriane Choinière (Richelieu-Yamaska)

3. Maïka St-Cyr (Rive-Sud)