Les Cascades de Shawinigan sans pitié pour les Cardinaux de Saint-Jérôme

Les Cascades étaient en mission par les temps qui courent. Ils souhaitaient un championnat de division et avaient aussi la possibilité d’un titre de ligue. Pour ce faire, ils ne devaient plus perdre et ils ont explosé devant leurs partisans à Shawinigan, le vendredi 9 août, face aux Cardinaux de Saint-Jérôme, l’emportant de façon convaincante par la marque de 16 à 1.

Le seul point inscrit par les visiteurs a été compté en deuxième manche sur un simple d’Olivier Valiquette face au partant Jean-Félix Proulx. Ce dernier n’a donné que trois coups sûrs en quatre manches de travail pour une troisième victoire en quatre décisions. Son vis-à-vis, James Vardy, écope d’une sixième défaite en sept décisions en 2019.

Les locaux ont ouvert le pointage à la manche initiale avec trois points dont deux sur le simple de Jonathan Gilbert. Gilbert a produit un des trois autres points des siens en troisième manche encore avec un simple. La quatrième manche a été fatale pour le Big Bill alors que les Cascades ont inscrits pas moins de dix points. Marc-Antoine Perron-Rousseau en a produit trois avec deux doubles, Mathieu Tremblay en a produit deux avec un double également, Jonathan Gilbert a frappé un troisième simple pour deux points tout comme David Marois qui a produit deux points avec un simple dans cette manche.

Le Big Bill l’emporte en huit manches sur les Cascades samedi

Les Cascades étaient de retour à domicile samedi le 10 août alors que les représentants du Big Bill de Coaticook étaient les visiteurs.

Le Big Bill de Coaticook a déçu les spectateurs présents au parc Optimiste de Shawinigan, disposant des favoris de la foule par la marque de 9 à 8. Avec cette défaite, il est maintenant impossible pour les Cascades de rejoindre les Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu en tête du classement général de la LBMQ.

Les locaux ont ouvert le pointage dès la manche initiale sur le simple de Marc-Antoine Perron- Rousseau. Le Big Bill a pris les devants en troisième manche inscrivant quatre points dont un sur le double de Mathieu Boutin. Les locaux ont immédiatement créé l’égalité sur le circuit de trois points de Jonathan Gilbert. Les visiteurs ont ensuite inscrits quatre points en quatrième manche dont trois sur le circuit de Cédric Vallières. Perron-Rousseau a produit deux autres points pour les Cascades et ainsi réduire l’écart à la fin de cette manche.

En fin de sixième, Yanick Desbiens avec un optionnel et Perron-Rousseau avec un simple ont permis aux Cascades de créer l’égalité. Michael Therrien, auteur d’un simple, est venu marquer le point de la victoire sur une erreur en début de huitième manche pour infliger une quatrième défaite à Matthew Rusch, lui qui a déjà 10 victoires cette saison. Cédric Vallières remporte un premier gain en 2019 pour Coaticook.

Les Cascades se rendent à Acton Vale mercredi pour affronter les Castors. Le Big Bill recevra les Cardinaux de Saint-Jérôme pour compléter leur calendrier régulier samedi prochain.