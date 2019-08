Le Formule Fitness vendu et Dominic Lussier devient président par intérim

C’est ce lundi 5 août qu’avait lieu une réunion spéciale pour notamment gérer deux dossiers chauds dans la LHSAAAQ.

Le premier élément à régler était la vente du Formule Fitness de Bécancour. M. Jocelyn Bordeleau a donc proposé aux gouverneurs de la ligue la vente de l’équipe à un groupe composé de Marquis Lajeunesse, Emmanuel Poliquin et Alex Guévin. Cette proposition a été acceptée par les dirigeants des huit autres équipes.

Le second dossier à l’ordre du jour concernait la démission de Michel Dorais. Nous vous rappelons que M. Dorais a annoncé aux gouverneurs, le 1er août dernier, qu’il quittait ses fonctions de président et préfet de discipline de la Ligue de hockey senior AAA du Québec (LHSAAAQ). Il a donc été convenu que l’actuel registraire et relationniste Dominic Lussier allait assurer l’intérim.

M. Lussier est associé à la LHSAAAQ depuis le début de la dernière saison. C’est d’ailleurs Michel Dorais qui l’avait greffé à son équipe tout comme l’ont été Yvan Arel à titre de trésorier et Jean-François Dorais comme responsable des arbitres et adjoint préfet. M. Arel désire continuer l’aventure, mais M. Dorais (Jean-François) a aussi quitté pour des raisons professionnelles.

Dominic Lussier conservera ses responsabilités de registraire, mais devra déléguer certaines tâches. Un comité a d’ailleurs été formé dans le but de trouver de nouvelles personnes pour le comité exécutif à quelques postes clé tel que préfet de discipline, responsable des arbitres et relationniste.