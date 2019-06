Les Aigles de Trois-Rivières inaugurent leur nouvel espace lounge

Le mercredi 19 juin, les Aigles de Trois-Rivières inauguraient officiellement leur nouvel espace lounge avec leurs deux partenaires : le Groupe Somavrac et le Groupe Bellemare. Chose certaine : le plaisir sera au rendez-vous!

C’est depuis le 4 juin dernier que l’espace lounge, maintenant connu sous le nom de Lounge Groupe Somavrac et Groupe Bellemare, a débuté ses opérations au stade des Aigles. Ce lounge, qui est installé dans un conteneur de 40 mètres, offre aux amateurs de baseball une expérience singulière, soit celle d’assister à un match intégralement sur le terrain du stade, au champ gauche. La location du lounge, au prix de 1 100 $ pour vingt personnes, offre une entrée et un stationnement VIP, une toilette exclusive, un service d’hôtesse, de la nourriture à volonté jusqu’à la fin de la 6e manche ainsi que 60 consommations.

Une première dans le monde du baseball

Le désir des Aigles de Trois-Rivières d’innover se fait sentir depuis le tout début de la saison.

« Les partisans ont eu droit à plusieurs nouveautés cette année, mais le Lounge Groupe Somavrac et Groupe Bellemare, constitue beaucoup plus qu’une innovation pour les Aigles. », a illustré Marc-André Bergeron, président des Aigles de Trois-Rivières.

Si le lounge est une innovation pour les Oiseaux, l’idée d’aménager un tel espace à même le terrain de baseball constitue vraisemblablement une première dans le monde du baseball.

Groupe Somavrac et Groupe Bellemare : un partenariat de sens

Si cette expérience est possible, c’est aussi, en partie grâce, à la collaboration de Groupe Somavrac et de Groupe Bellemare, deux entreprises familiales de la région. La similarité des entreprises, qui sont toutes deux trifluviennes, familiales et industrielles, a été vecteur de collaboration.

Marc Paquin, président de Groupe Somavrac a expliqué :

« Lorsqu’on nous a approchés pour ce partenariat, nous nous sommes rapidement rendu compte qu’une association aux Aigles de Trois-Rivières et au Groupe Bellemare se présentait comme un partenariat de sens pour nous. Quoi de mieux que de s’associer à deux organisations de la région qui ont à cœur l’esprit familial ? »

Pour Jean-Luc Bellemare, « c’est très important d’être impliqué dans notre communauté. Lorsqu’on parle d’implication, c’est avec un projet comme celui-ci [le Lounge Groupe Somavrac et Groupe Bellemare] que cela prend tout son sens. Nous avons été heureux d’offrir notre soutien aux Aigles de Trois-Rivières de l’idéation jusqu’à la réalisation du projet ».

À titre de rappel, vous pouvez louer le Lounge Groupe Somavrac et Groupe Bellemare depuis le 4 juin dernier, et ce, au coût de 1 100 $ par match. Plus détails au : https://lesaiglestr.com/.