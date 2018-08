De la belle visite cette semaine à l'institution muséale

En cette année du 30e anniversaire de l’établissement et surtout en cette semaine du Grand Prix de Trois-Rivières, le musée Gilles-Villeneuve recevra de la fort belle visite. Mercredi, l’équipe du musée accueillera en effet l’actuel meneur du championnat Nascar Whelen Euro Élites 1, le pilote français Frédéric Gabillon.

Le lendemain, jeudi, les participants inscrits au tout premier Rallye E-Efficacité de voitures électriques FIA du Québec organisé par le Grand Prix trifluvien en collaboration avec l’Institut du véhicule innovant viendront… « recharger » leurs batteries au musée Gilles-Villeneuve!

Frédéric Gabillon, auteur de 11 victoires et 43 podiums en série Nascar européenne vivra une première expérience Nascar en Amérique du Nord dans le cadre d’un échange international impliquant l’équipe Dumoulin Compétition, de Trois-Rivières. Il sera coéquipier du pilote Jean-François Dumoulin, sous les couleurs du partenaire Spectra Premium, le week-end prochain. Plus tard, cet automne, Jean-François participera à la série Nascar européenne. Une épreuve qui se déroulera sur le circuit de Zolder, en Belgique. Ce circuit sur lequel Gilles Villeneuve a effectué ses derniers tours de piste. « Sûrement que j’aurai une pensée pour Gilles lorsque je serai là-bas », de noter Jean-François Dumoulin qui accompagnera Frédéric lors de la visite du musée Gilles-Villeneuve, vers 14h.

Rappelons que le musée berthelais souligne cette saison l’apport de la famille Dumoulin à la course automobile. Les Dumoulin, originaires de Trois-Rivières, silLonnent les pistes de course de père en fils. Au musée, des souvenirs rappellent les exploits du paternel, Richard, et des frères Jean-François et Louis-Philippe.

Les visiteurs peuvent notamment admirer dans cet « espace Dumoulin Compétition » une voiture Nascar de Louis-Philippe. Il est aussi possible de tester ses habilités de pilote Nascar en prenant place dans le simulateur personnel de Jean-François Dumoulin!

Jeudi, le musée Gilles-Vileneuve sera au cœur du tout premier rallye E Efficacité de voitures électriques FIA du Québec. Pilotes et voitures électriques feront halte à Berthierville entre 11h et 14h.

Finalement, vendredi, samedi et dimanche, le musée Gilles-Villeneuve sera présent sur le site du Grand Prix de Trois-Rivières.

