Le cycliste Tristan Guillemette reconnu pour ses nombreux succès en 2017

Un an après avoir été le premier récipiendaire mauricien de la bourse d’excellence Physio-Santé, les efforts investis au cours de l’année 2017 auront permis à Tristan Guillemette, jeune athlète de vélo sur piste et sur route, d’être le boursier 2018 de la clinique interdisciplinaire de Trois-Rivières.

Après avoir connu une année 2017 couronnée de succès, et afin de lui permettre de poursuivre sa progression sur les scènes nationale et internationale, Tristan a reçu la somme de 1 000 $ de la part de Physio-Santé. Le cycliste de 18 ans a mis la main sur deux titres canadiens lors du printemps 2017, dans les épreuves de poursuite individuelle et kilo, à l’occasion du championnat canadien sur piste à Milton, en Ontario. Athlète prometteur de la région, Tristan a intégré le programme NextGen MTE de Cyclisme Canada depuis janvier dernier, un programme qui identifie et contribue au développement des athlètes U23 qui obtiennent des résultats qui tendent vers classements mondiaux.

Ayant été reconnu en 2016 comme «Athlète masculin de niveau québécois» lors du 34e Gala Sport-Hommage Desjardins, Tristan est monté sur pas moins de 78 podiums depuis 2011. Il a obtenu deux titres de champion canadien élite sur piste, il a obtenu trois titres de champion québécois sur piste, un titre québécois sur route et un titre québécois élite de critérium, c’est-à-dire une course cycliste sur route d’une distance maximale de 150 kilomètres. Visiblement, Tristan n’a pas fini de surprendre et de fouler les marches des podiums.

«Tristan nous a impressionnés par son caractère multidisciplinaire. Il a connu une saison 2017 remplie de succès, et la saison 2018 s’annonce toute aussi prometteuse. C’est avec plaisir que nous soutenons ce jeune passionné qui a la détermination de poursuivre des objectifs ambitieux. Nous sommes convaincus qu’il a l’envergure pour continuer de se développer brillamment», indique la directrice générale de la Clinique Physio-Santé, Virginie Bonura.

«Mon objectif, à court terme, est de prendre part au programme NextGen de Cyclisme Canada. À plus long terme, mon objectif est de participer aux Jeux Olympiques de 2020 et 2024 avec l’équipe canadienne d’endurance pour la poursuite par équipe. Cette bourse offerte par l’équipe de Physio-Santé va me permettre de participer à des projets internationaux de l’Équipe canadienne d’endurance de piste», ajoute Tristan Guillemette.



La bourse Physio-Santé

Cela fait maintenant cinq ans que la Clinique Physio-Santé remet des bourses d’excellence afin de soutenir la relève sportive en région. Pour obtenir une bourse, l’athlète doit convaincre Physio-Santé de la pertinence de sa candidature en présentant sa discipline sportive, ses objectifs à court et à long terme et les résultats obtenus. Il doit également expliquer à quoi servira la somme d’argent consentie et comment elle peut l’aider dans sa progression. Notez que le programme de bourses Physio-Santé est accessible aux athlètes des régions de Victoriaville, de Drummondville et de Trois-Rivières. D’ailleurs, madame Bonura confirme que de nouvelles bourses seront octroyées pour la saison 2018-2019. Il est possible de soumettre sa candidature jusqu’au 31 décembre 2018 en remplissant le formulaire sur le site physio-sante.com.

Clinique Physio-Santé

Fière finaliste dans la catégorie Nouvelle entreprise au gala Radisson 2017 de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières, la Clinique Physio-Santé a toujours considéré l’activité physique et la physiothérapie active comme des valeurs importantes d’une santé optimale. Physio-Santé est heureuse de soutenir des sportifs passionnés, déterminés, ayant une bonne discipline sportive et contribuant au rayonnement de notre région.

Pour en savoir plus sur les implications et les services interdisciplinaires offerts par Physio-Santé, visitez le site physio-sante.com.