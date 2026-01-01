Patinage de vitesse courte piste: Florence Brunelle reçoit une bourse de 4 000$

Florence Brunelle, de Trois-Rivières, se trouve parmi les 21 récipiendaires de la cohorte 2026 du programme Beneva de la Fondation Aléo. Elle a reçu une bourse de 4 000$.

Il s'agit de sa deuxième bourse avec ce programme. Elle lui a été remise par le président et chef de la direction, Jean-François Chalifoux.

Double médaillée olympique avec le bronze au relais féminin et l’argent au relais mixte à Milan-Cortina, l'athlète de 22 ans se distingue en patinage de vitesse courte piste. Elle étudie aussi au certificat en Applied Marketing à l’Université McGill. «Ayant grandi avec un handicap à ma main gauche, apprendre à m'aimer, me respecter et m'accorder une belle valeur est devenue clé dans ma quête de bonheur!» Lorsqu'on lui demande son rêve le plus fou, elle répond: «Je vis déjà mon rêve.»

Quelques mois après les Jeux olympiques de Milan-Cortina, elle a profité de cet événement pour partager son expérience aux côtés de ses camarades, Émile Nadeau, 9e de la grande finale des sauts, et Béatrice Lamarche, 5e au 1000 m et 7e au 500 m en patinage de vitesse longue piste.