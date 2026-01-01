Le parcours de Gilles Villeneuve à l'honneur pour l'Élégance Trois‑Rivières

Élégance Trois‑Rivières tiendra sa prochaine édition les 13 et 14 juin prochains sur l’Esplanade de Trois-Rivières sur Saint-Laurent de l’Amphithéâtre COGECO.

Cette édition marquera le 50e anniversaire de la victoire historique de Gilles Villeneuve en Formule Atlantique au Grand Prix de Trois-Rivières en 1976. Un moment déterminant dans la carrière du coureur automobile qui l’a propulsé sur la scène internationale dans la série reine qu'est la Formule 1.

Pour souligner cet anniversaire, le public pourra admirer la véritable Formule Atlantique DIRECT FILM avec laquelle Gilles Villeneuve a remporté cette course mémorable. Les visiteurs auront également l’occasion de découvrir la Ford Mustang Boss 351 1971 que Gilles et Joanne Villeneuve ont conduite sur les routes du Québec, ainsi qu’une motoneige ayant servi aux débuts du pilote dans le monde de la compétition. Par ailleurs, le porte-parole de l’événement, Bertrand Godin, ajoutera sa propre Ferrari 308 GTS, qui rappellera aux nostalgiques la grande passion que Gilles Villeneuve avait pour cette marque et ce modèle en particulier.

Dans le cadre de l’événement, Bertrand Godin et Joanne Villeneuve présenteront l’atelier Une vie à toute vitesse. Joanne Villeneuve, témoin privilégiée du parcours de Gilles Villeneuve, partagera en exclusivité son histoire de vie auprès du légendaire pilote et racontera les grandes étapes de son ascension, de la motoneige à la Formule 1.

Le chevronné pilote québécois Bertrand Godin a écrit une page d'histoire en avril dernier à Monaco. Le pilote est devenu le premier Québécois à participer au Grand Prix Historique de Monaco, terminant en 4e position de la catégorie F Classe 2, nommé Gilles Villeneuve. À bord l’Arrows A1 1978 de Riccardo Patrese. Notre porte-parole a réalisé un rêve de jeunesse nourri depuis les victoires de son idole Gilles Villeneuve et il se fera un plaisir de partager avec vous cette belle aventure lors de votre visite à l’événement lorsque vous irez lui serrer la pince!

Fait à souligner, la Formule Atlantique DIRECT FILM n’a pas été revue au Canada depuis 2019, lors du Grand Prix du Canada, au Casino de Montréal. Le public aura enfin la chance de la voir, et ce à Trois-Rivières cette fois!

L’événement accueillera également Guy Thibault, auteur de Les fous du volant et passionné d’histoire automobile, qui animera l’atelier L’histoire des ponts couverts du Québec, mettant en lumière ces structures patrimoniales emblématiques qui ont contribué au développement des voies de communication au Québec.

Un week-end exceptionnel au cœur d’un véritable musée à ciel ouvert, dans le cadre enchanteur du site de Trois-Rivières sur Saint-Laurent, où seront exposés des véhicules de toutes les époques.

Les visiteurs pourront également découvrir les nouveaux modèles présentés par une vingtaine de 20 concessionnaires automobiles de la Mauricie et d’ailleurs, tout en revisitant l’évolution fascinante de l’automobile, d’hier à aujourd’hui.

Enfin, grâce à Élégance Trois-Rivières et à ses partenaires, Moisson Mauricie/Centre‑du‑Québec a pu distribuer depuis la création de l’événement une valeur cumulative de 515 500 $ en denrées alimentaires.

Les billets pour l’événement sont en vente dès maintenant sur le site : elegancetroisrivieres.com/billetterie.