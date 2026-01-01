Les sportifs des Diablos du Cégep de Trois-Rivières honorés lors du gala annuel

Les athlètes des Diablos du Cégep de Trois-Rivières se sont rassemblés ce vendredi 8 mai lors de leur traditionnel Gala annuel, afin de célébrer les efforts, leurs succès et leur engagement.

L’événement a réuni près de 400 personnes pour honorer les athlètes et les équipes s’étant démarquées, tout en soulignant la fin de la saison 2025-2026 dans une atmosphère festive.

Au total, près de 4 000 $ en bourses ont été remis à six récipiendaires (individuelle et en groupe), grâce à la Fondation du Cégep de Trois-Rivières et à la Corporation des Diablos. En plus de ces distinctions individuelles, deux bourses, soit de 400 $ et 500 $ ont également été attribuées à des équipes s’étant particulièrement démarquées au cours de la saison.

Célébrer l’excellence des athlètes, équipes et entraîneurs

Le prix d’étudiant·e-athlète de l’année, attribué à ceux ayant excellé académiquement tout en s’illustrant dans leur discipline sportive, a été remis à Chloé Toutant (natation) et Samuel Bonneau (football).

La mention d’athlète par excellence, qui reconnaît les performances exceptionnelles et les accomplissements sportifs, a été décernée à Alexandra Proulx (soccer féminin D1 et basketball féminin D2) et Thomas Goergy-Harvey (soccer masculin D1).

Le prix de l’équipe sportive en progression a été attribué à l'équipe de soccer masculin D2, qui a su améliorer sa performance dans une ligue de plus en plus compétitive, en cumulant plus de victoires que de défis.

Quant au prix d’équipe sportive de l’année, il a été décerné à l’équipe de volleyball masculin D2, qui a connu une saison haute en couleur, avec des performances intenses et remarquables qui ont été récompensées par une médaille d’argent au championnat provincial.

La mention d’entraîneur-chef de l’année a été attribuée à Francis Bibeau qui a dirigé son équipe sur le podium du championnat provincial, tandis que le prix de l’équipe d’entraîneurs de l’année a été remis aux entraîneurs de l’équipe de flag football féminin.

La bourse Jean-Guy Paré, qui récompense l’athlète se distinguant non seulement par ses performances sportives, mais aussi par son engagement, sa persévérance et sa détermination, a été remise à Vincent Pelletier (volleyball masculin D2).

Une mention de recrue de l’année et d’athlète le plus utile a également été attribuée à une personne de chaque équipe.

En clôture de soirée, les Diablos ont rendu hommage à près d’une centaine d’athlètes finissantes et finissants, marquant ainsi leur passage au Cégep de Trois-Rivières.