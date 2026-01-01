Inauguration de la piscine du Cégep de Trois-Rivières

La piscine du Cégep de Trois-Rivières a été entièrement rénovée, et ce, au profit des membres de la communauté collégiale ainsi que de l’ensemble de la population de Trois-Rivières.

Les installations, qui dataient de 1973, ont été complètement remises à neuf et offrent désormais un espace moderne, lumineux et accessible, conçu pour répondre autant aux besoins des équipes sportives et de la population étudiante du cégep qu’à ceux des citoyens et citoyennes de la région.

« Nous sommes très heureux de voir ce projet se concrétiser. La piscine rénovée offrira un environnement plus sécuritaire, plus confortable et mieux adapté à notre communauté collégiale, aux familles, aux aînés et aux usagers de tous âges. Le Cégep est fier d’assumer son rôle de grand citoyen et de participer activement au développement sportif ainsi qu’au dynamisme de la région », a souligné Eric Milette, directeur général du Cégep de Trois-Rivières.

Totalisant plus de 17,6 M$, les investissements liés à la rénovation de la piscine sont le fruit du partenariat financier suivant :

• 6,6 M$ de la Ville de Trois-Rivières;

• 5 M$ du ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives, récréatives scolaires et d’enseignement supérieur;

• 3,5 M$ du Cégep de Trois-Rivières (issu d’une allocation normalisée du ministère de l’Enseignent supérieur);

• 2,0 M$ du ministère de l’Enseignement supérieur (enveloppe spécifique);

• 500 000 $ de la Fondation du Cégep de Trois-Rivières;

• 50 000 $ de l’Association générale des étudiants du Cégep de Trois-Rivières.

La rénovation a permis de mettre à niveau l’ensemble de l’infrastructure, notamment par le remplacement des recouvrements de céramique du bassin, du béton du plongeoir et de la base du tremplin. Les systèmes de ventilation et de filtration ont également fait l’objet d’une refonte complète, assurant un environnement sain et sécuritaire pour les usagers.

Mieux adaptée aux activités sportives et à la formation

Cette grande réfection profitera entre autres aux équipes sportives Diablos, qui bénéficieront désormais d’une zone de gradins permanente pouvant accueillir plus d’une centaine de spectateurs. Les étudiants et étudiantes du Cégep de Trois-Rivières pourront également bénéficier des nouvelle installations dans le cadre de leur formation, notamment en éducation physique et au sein du programme de Techniques policières.

Accessible à tous et toutes

Le réaménagement des vestiaires permet désormais de les diviser en trois sections distinctes selon les groupes présents. Ces nouveaux vestiaires à accès universel sont composés de cabines fermées de bas en haut dans un souci d’inclusivité et d’intimité. L’accès aux personnes à mobilité réduite est également facilité par l’ajout d’un équipement spécialisé.

Les travaux ont été réalisés dans une perspective de développement durable, notamment par la déconstruction sélective. Le tri des matériaux directement sur le chantier (béton, métaux, bois, etc.) a permis de valoriser environ 80 % des résidus, réduisant ainsi l’empreinte environnementale du projet.

La piscine du cégep sera éventuellement ouverte au grand public. Entre autres, des plages horaires seront consacrées à des clubs identifiés par la Ville de Trois-Rivières, renforçant la vocation communautaire de cette infrastructure et son apport concret à la vie sportive trifluvienne. Les détails et la programmation seront annoncés prochainement.