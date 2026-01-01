Deux Trifluviens récompensés par la Fondation Aléo

Deux athlètes de Trois-Rivières ont obtenu une bourse de 4 000$ chacun lors du traditionnel cocktail printanier de la Fondation Aléo, présenté par Lussier à l’Auberge Saint-Gabriel le mercredi 6 mai.

Chris-Allan Bombo, âgé de 17 ans, s'est vue remettre une bourse pour ses talents en football à l'académie les Estacades. Nommé meilleur joueur des unités spéciales avec Équipe Québec des moins de 16 ans lors d’un tournoi en Nouvelle-Écosse, il étudie en 5e secondaire à l’Académie les Estacades. Chris aide les plus jeunes comme entraîneur dans différents sports (soccer, football et flag).

Quant à Alexis Dubuc-Bilodeau, âgé de 18 ans, c'est pour ses forces en patinage de vitesse courte piste qu'il a été récompensé. Il a terminé 9e au 1 500m lors des Championnats du monde juniors, à Salt Lake City, en janvier 2026. Il étudie en sciences humaines au Collège de Maisonneuve. La saison prochaine, Alexis vise le titre de champion du monde junior au 1 500m et une participation aux Jeux du Canada 2027.

Une centaine de convives étaient réunis pour l'occasion ainsi que 38 récipiendaires qui ont reçu un total de 155 000 $ en bourses et en services, dont les deux Trifluviens.

Rappelons que la Fondation Aléo a pour mission de maximiser le plein potentiel du plus grand nombre d’étudiant·e·s-athlètes d’excellence de tous les horizons, afin de générer un impact significatif et durable.