Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Chris-Allan Bombo et Alexis Dubuc-Bilodeau

Deux Trifluviens récompensés par la Fondation Aléo

durée 13h00
7 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Deux athlètes de Trois-Rivières ont obtenu une bourse de 4 000$ chacun lors du traditionnel cocktail printanier de la Fondation Aléo, présenté par Lussier à l’Auberge Saint-Gabriel le mercredi 6 mai.

Chris-Allan Bombo, âgé de 17 ans, s'est vue remettre une bourse pour ses talents en football à l'académie les Estacades. Nommé meilleur joueur des unités spéciales avec Équipe Québec des moins de 16 ans lors d’un tournoi en Nouvelle-Écosse, il étudie en 5e secondaire à l’Académie les Estacades. Chris aide les plus jeunes comme entraîneur dans différents sports (soccer, football et flag).

Quant à Alexis Dubuc-Bilodeau, âgé de 18 ans, c'est pour ses forces en patinage de vitesse courte piste qu'il a été récompensé. Il a terminé 9e au 1 500m lors des Championnats du monde juniors, à Salt Lake City, en janvier 2026. Il étudie en sciences humaines au Collège de Maisonneuve. La saison prochaine, Alexis vise le titre de champion du monde junior au 1 500m et une participation aux Jeux du Canada 2027.

Une centaine de convives étaient réunis pour l'occasion ainsi que 38 récipiendaires qui ont reçu un total de 155 000 $ en bourses et en services, dont les deux Trifluviens.

Rappelons que la Fondation Aléo a pour mission de maximiser le plein potentiel du plus grand nombre d’étudiant·e·s-athlètes d’excellence de tous les horizons, afin de générer un impact significatif et durable. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Même un faible niveau d'activité physique a des bienfaits pour la santé

Publié le 18 mars 2026

Même un faible niveau d'activité physique a des bienfaits pour la santé

Chaque seconde d'activité physique compte, rappelle une nouvelle étude qui précise que seulement cinq ou dix minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse chaque jour peuvent avoir un impact positif sur la santé. Et qui plus est, il n'est pas nécessaire de pratiquer cette activité physique en une seule séance, a rappelé le docteur ...

LIRE LA SUITE
Des athlètes en taekwondo honorés par le conseil municipal de Shawinigan

Publié le 16 mars 2026

Des athlètes en taekwondo honorés par le conseil municipal de Shawinigan

Lors de la séance publique du conseil municipal de Shawinigan du 10 mars, six athlètes provenant de l'École de Taekwon-Do Michel Marcotte ont été honorés pour leur contribution au rayonnement de la Ville par l'entremise des « Mentions du conseil », dans la catégorie « Prix et médailles ». Ces jeunes se sont illustrés lors du Championnat du monde ...

LIRE LA SUITE
Retour de l'activité de course au profit de la Maison Coup de Pouce

Publié le 10 mars 2026

Retour de l'activité de course au profit de la Maison Coup de Pouce

Pour une deuxième année, la population est invitée à courir ou marcher au profit de l'organisme La Maison Coup de Pouce.  L'activité-bénéfice « Pas à Pas pour un Avenir Meilleur » est prévue pour le samedi 16 mai. L'objectif est d'accueillir au moins 150 personnes et d'amasser 15 000$.  On explique que ce projet est né d’un désir de lier ...

LIRE LA SUITE