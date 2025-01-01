En raison des conditions météorologiques
Fermeture temporaire des patinoires extérieures de Shawinigan
Depuis hier soir, toutes les patinoires de la Ville de Shawinigan sont actuellement fermées aux usagers, en raison des conditions météorologiques actuelles et à venir dans les prochaines heures.
Des importantes averses de pluie sont prévues, et c'est pourquoi la Ville demande la collaboration de la population pour éviter d’utiliser les patinoires extérieures jusqu'au samedi matin, 20 décembre.
Les précipitations seront mises à profit pour arroser les surfaces de glace. Par la suite, la baisse des températures permettra le gel des patinoires, d’où l’importance de ne pas circuler sur les glaces durant cette période.
Il est toujours possible d'utiliser les glaces intérieures. Pour consulter l’horaire du patinage libre et du hockey libre dans les arénas, visitez le www.shawinigan.ca/patinlibre et le www.shawinigan.ca/hockey.