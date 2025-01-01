Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

En raison des conditions météorologiques

Fermeture temporaire des patinoires extérieures de Shawinigan

durée 10h00
19 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Depuis hier soir, toutes les patinoires de la Ville de Shawinigan sont actuellement fermées aux usagers, en raison des conditions météorologiques actuelles et à venir dans les prochaines heures.

Des importantes averses de pluie sont prévues, et c'est pourquoi la Ville demande la collaboration de la population pour éviter d’utiliser les patinoires extérieures jusqu'au samedi matin, 20 décembre.

Les précipitations seront mises à profit pour arroser les surfaces de glace. Par la suite, la baisse des températures permettra le gel des patinoires, d’où l’importance de ne pas circuler sur les glaces durant cette période.

Il est toujours possible d'utiliser les glaces intérieures. Pour consulter l’horaire du patinage libre et du hockey libre dans les arénas, visitez le www.shawinigan.ca/patinlibre et le www.shawinigan.ca/hockey.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Plusieurs des infrastructures hivernales de Shawinigan ouvertes

Publié le 15 décembre 2025

Plusieurs des infrastructures hivernales de Shawinigan ouvertes

Depuis cette fin de semaine, la population de Shawinigan peut profiter de plusieurs infrastructures hivernales, dont certaines patinoires extérieures et des sentiers de ski de fond. Cette ouverture a été possible grâce aux récentes chutes de neige, les froides températures et le travail réalisé par les équipes municipales et les organismes ...

LIRE LA SUITE
La patineuse de vitesse Florence Brunelle remporte la bronze au 500 m

Publié le 1 décembre 2025

La patineuse de vitesse Florence Brunelle remporte la bronze au 500 m

Lors de la dernière étape du Circuit mondial de patinage de vitesse, au Pays-Bas, qui se déroulait cette fin de semaine, la patineuse de Trois-Rivières, Florence Brunelle, a remporté la médaille de bronze à l'épreuve du 500 m.  C'est hier, que Brunelle a participé à la dernière épreuve de la compétition, patinant entre autres contre sa ...

LIRE LA SUITE
Départ de l’entraîneur-chef de l’équipe de football des Diablos

Publié le 26 novembre 2025

Départ de l’entraîneur-chef de l’équipe de football des Diablos

L'entraîneur-chef de l'équipe de football division 2 des Diablos du Cégep de Trois-Rivières, François Dussault, a pris la décision de quitter ses fonction après 10 ans d'implication au sein du programme.  L'établissement scolaire tient  à reconnaître son engagement et le travail soutenu qu’il a consacré au développement de leurs ...

LIRE LA SUITE