Bris mécaniques majeurs

Fermeture prolongée de l’aréna Roland-Rheault à Bécancour

durée 10h00
8 janvier 2026
Par Salle des nouvelles

En raison de bris mécaniques majeurs survenus au système de réfrigération durant le temps des Fêtes 2025, la Ville de Bécancour informe ses citoyens que la fermeture de l’aréna Roland-Rheault est maintenue jusqu’à la fin du mois de janvier 2026.

Les associations et groupes utilisateurs de l’aréna ont été avisés et travaillent activement à relocaliser leurs heures de glace dans des arénas situés à proximité. La Ville accompagne ces associations dans leurs démarches afin de minimiser les impacts pour les usagers, joueurs et équipes. De plus, une communication constante avec celles-ci sera maintenue par la Ville, afin de les tenir informées des avancements du dossier.

En conséquence, les périodes de patinage libre et de hockey libre prévues en janvier sont également annulées.

Une mise à jour sera communiquée à la fin janvier pour confirmer la date exacte de réouverture.

 

