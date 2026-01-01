Cégep de Trois-Rivières
Marc-Olivier Dubé nommé entraîneur-chef de l’équipe de football des Diablos
Par Salle des nouvelles
Le Cégep de Trois-Rivières annonce que Marc-Olivier Dubé devient le nouvel entraîneur-chef de son équipe de football Les Diablos qui joue en division 2.
On indique que M. Dubé cumule plus d’une dizaine d’années d’expérience dans le domaine du coaching. Depuis les six dernières années, il a occupé différentes fonctions d’entraîneur pour l’équipe des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa.
Dans son parcours, M. Dubé a également été très impliqué dans le monde du football collégial. En 2015, il a occupé le poste d’entraîneur-chef et coordonnateur défensif pour le Phénix football de la polyvalente Nicolas-Gatineau pendant 2 ans, il a ensuite poursuivi du côté des Griffons du Cégep de l’Outaouais également pendant 2 ans à titre d’entraîneur des demis défensifs. En 2017, il s’est joint aux Condors du Cégep Beauce-Appalaches à titre de coordonnateur défensif.
« Nous sommes très heureux que M. Dubé se joigne à nous! Nous sommes certains que nos joueurs pourront bénéficier de sa riche expérience d’entraineur combiné à son approche pédagogique. C’est très motivant de le compter maintenant parmi nous! » exprime Eric Milette, directeur général du Cégep de Trois-Rivières.
« C’est un honneur de faire partie d’un programme aussi historique que celui des Diablos du Cégep de Trois-Rivières. Je suis enthousiaste à l’idée de mettre à profit mon expertise diversifiée afin de contribuer au développement d’un programme de football de niveau élite, profondément engagé auprès de sa communauté. » déclare Marc- Olivier Dubé, nouvel entraîneur-chef de l’équipe de football des Diablos.
L'équipe de football des Diablos est d’ailleurs toujours à la recherche de son entraineur adjoint. Le processus de recrutement sera relancé très prochainement.