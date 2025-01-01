Nous joindre
Début de la saison 2025-2026

Plusieurs des infrastructures hivernales de Shawinigan ouvertes

durée 10h00
15 décembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Depuis cette fin de semaine, la population de Shawinigan peut profiter de plusieurs infrastructures hivernales, dont certaines patinoires extérieures et des sentiers de ski de fond.

Cette ouverture a été possible grâce aux récentes chutes de neige, les froides températures et le travail réalisé par les équipes municipales et les organismes partenaires de la Ville. 

Patinoires extérieures

Dès maintenant, vous pouvez patiner sur les patinoires extérieures suivantes :

Parc du Beau-Rivage (avenue du Beau-Rivage, secteur Shawinigan)
Parc Trois-L (392, rue Viger, secteur Shawinigan)
Parc du Grand-Orme (1596, chemin de Saint-Jean-des-Piles)

Et depuis ce dimanche 14 décembre, se sont ajoutées les patinoires extérieures suivantes :

Parc Morand (avenue Morand, secteur Shawinigan-Sud)
Parc Saint-Michel (rue Ovila-Demontigny, secteur Shawinigan-Sud)
École des Bâtisseurs (975, 111e Rue, secteur Shawinigan-Sud)
Parc Pierre-Garceau (450, chemin des Frênes, secteur Saint-Gérard-des-Laurentides)
Parc multisport Manfredo-De Vito (290, 10e Avenue, secteur Grand-Mère)
Parc Gervais (207e Avenue, secteur Saint-Georges)

Pour ce qui est des autres patinoires (centre-ville, parcs Bellevue, André-Yvon- Perreault, Sainte-Flore et Belgoville) et le sentier glacé (parc de la Plage-Idéale), leur ouverture devrait se faire au courant des prochains jours.

L’état des patinoires peut varier selon les conditions météorologiques. Pour consulter l’horaire d’ouverture, les services offerts (chalets de services, surveillance, éclairage, etc.) ainsi que les règlements, visitez le www.shawinigan.ca/patinoires. Vous y trouverez également un lien vers une carte interactive pour faciliter votre recherche.

Et lorsque la météo n’est pas de la partie, rappelons qu’il est possible de vous rendre dans l’un des trois arénas municipaux pour profiter des séances de patinage libre et de hockey libre. Pour obtenir les horaires : shawinigan.ca/patinlibre et le shawinigan.ca/hockey.

Sentiers de ski de fond

Les sentiers de ski de fond situés sur la piste cyclable dans le parc de la Rivière- Shawinigan (stationnement sur la rue Trudel / sortie 217 nord) et dans le secteur Shawinigan-Sud (accessibles par les avenues Jean-Duchesne et Georges-Bornais) sont maintenant ouverts et praticables en classique seulement. 

 

