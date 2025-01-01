La patineuse de vitesse Florence Brunelle remporte la bronze au 500 m

Lors de la dernière étape du Circuit mondial de patinage de vitesse, au Pays-Bas, qui se déroulait cette fin de semaine, la patineuse de Trois-Rivières, Florence Brunelle, a remporté la médaille de bronze à l'épreuve du 500 m.

C'est hier, que Brunelle a participé à la dernière épreuve de la compétition, patinant entre autres contre sa coéquipière Courtney Sarault qui est détentrice du globe de cristal.

Tandis que Florence, c'est au dernier tour qu'elle est parvenue à faire un double dépassement et à monter sur la troisième marche. Il s'agit de sa première médaille individuelle de la saison.

Globes de cristal pour l'équipe canadienne

L'équipe canadienne de patinage de vitesse sur courte piste a obtenu trois globes de cristal, lors de cette dernière étape.

Pour une deuxième année de suite, elle a reçu celui du classement par équipes. Deux membres tenaient des photos de Maxime Laoun et Kim Boutin, absents en raison de blessures, durant la cérémonie. Au total, les athlètes du Canada ont décroché 26 médailles cet automne, dont 13 d’or.