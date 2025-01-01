Cégep de Trois-Rivières
Départ de l’entraîneur-chef de l’équipe de football des Diablos
L'entraîneur-chef de l'équipe de football division 2 des Diablos du Cégep de Trois-Rivières, François Dussault, a pris la décision de quitter ses fonction après 10 ans d'implication au sein du programme.
L'établissement scolaire tient à reconnaître son engagement et le travail soutenu qu’il a consacré au développement de leurs étudiants-athlètes.
« Il a su rassembler des équipes unies et engagées, favoriser la cohésion et exercer une influence positive auprès des étudiants, en les soutenant dans leur réussite et en leur transmettant des valeurs humaines et citoyennes. Ce désir d’accompagner les jeunes dans toutes les dimensions de leur parcours s’est reflété, entre autres, par la mise sur pied de groupes d’études entre athlètes et par des activités de bénévolat réalisées au sein de la communauté. Il a aussi contribué à renforcer le sentiment de fierté et d’appartenance envers les Diablos. Nous le remercions sincèrement pour sa contribution et lui souhaitons le meilleur pour la suite. », souligne Eric Millette, directeur général du Cégep de Trois-Rivières.
Le processus de recrutement du nouvel entraîneur-chef débutera dans les prochains jours. L'objectif demeure de maintenir un encadrement sportif structuré et de favoriser la progression sportive et académique continue des étudiants-athlètes.
Le Cégep de Trois-Rivières espère faire l’annonce du nouvel entraineur-chef avant le congé des fêtes.