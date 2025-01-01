L’attaquant des Patriotes Alexandre Marcoux nommé athlète par excellence

L’attaquant de la formation masculine de soccer des Patriotes, Alexandre Marcoux, a été nommé athlète par excellence du circuit universitaire québécois pour la saison extérieure 2025. Cette prestigieuse distinction a été annoncée par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) vendredi dernier à l’occasion de la remise des honneurs individuels et des équipes d’étoiles.

À sa première saison dans l’uniforme des Patriotes de l’UQTR, Alexandre Marcoux succède ainsi à Gabriel Balbinotti, ancien porte-couleurs des Patriotes, qui avait remporté ce même honneur la saison dernière.

Arrivé de l’Université Simon Fraser (NCAA D1), Marcoux s’est rapidement imposé chez les Patriotes grâce à son sens du jeu et ses qualités offensives remarquables. Avec six buts et quatre passes décisives en dix matchs, l’étudiant-athlète a terminé à égalité au sommet des pointeurs du RSEQ, illustrant son rôle clé dans l’attaque trifluvienne.

Ses performances sur le terrain ont eu un impact déterminant dans les succès des Patriotes, qui ont remporté leur premier championnat de saison régulière depuis 2019.

L’entraîneur-chef de la formation trifluvienne, Shany Black, a salué le travail acharné et l’engagement de son étudiant-athlète recrue : « Alexandre a apporté impact et imprévisibilité à notre offensive toute la saison. Que ce soit lorsqu’il s’est inscrit au pointage lui-même ou quand il a su faire marquer ses coéquipiers, il a été un acteur majeur dans la grande réussite de notre attaque cette saison. »

Soulignons également que Shany Black a été nommé entraîneur de l’année dans le réseau universitaire québécois, une reconnaissance qu’il reçoit pour la deuxième fois de sa carrière après celle obtenue en 2019.

Plusieurs Patriotes parmi les étoiles du RSEQ

Les Patriotes sont fiers de souligner que plusieurs autres membres des équipes masculine et féminine ont été nommés parmi les équipes d’étoiles du RSEQ.

Ces étudiants-athlètes et étudiantes-athlètes ont brillé par leur jeu solide et leur détermination tout au long de la saison, méritant ainsi une place parmi l’élite du circuit. Leur contribution exceptionnelle à l’équipe a été essentielle au succès collectif des Patriotes cette saison.

La formation masculine en mode préparation pour le championnat canadien

Malgré son élimination par la marque de 2-1 en demi-finale provinciale face au Rouge et Or de l’Université Laval vendredi dernier au CAPS Léopold-Gagnon de l’UQTR, la formation masculine poursuit sa préparation en vue du Championnat masculin de soccer U Sports qui se tiendra à Toronto du 6 au 9 novembre prochain. Les hommes de Shany Black avaient obtenu leur laissez- passer pour le championnat canadien universitaire en remportant le titre de champions de la saison régulière du RSEQ, au terme d’une saison exceptionnelle de 9 victoires et 3 verdicts nuls en 12 parties.