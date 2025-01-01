De la Fondation Santé Trois-Rivière
Le 3e Tournoi de ballon-chasseur récolte 41 975 $ pour la lutte au cancer
Par Salle des nouvelles
La Fondation Santé Trois-Rivières a tenu sa 3e édition de son Tournoi de ballon-chasseur, au Complexe sportif Promutuel Assurance, permettant d’amasser 41 975 $ de plus pour le traitement du cancer du sein, ici même, à Trois-Rivières.
Les 32 places disponibles se sont envolées en un temps record, signe de l’engouement que suscite cet événement unique. Les équipes, réparties entre la ligue récréative et la ligue compétitive, ont rivalisé d’adresse, d’esprit d’équipe et de bonne humeur tout au long de la journée.
Les fonds récoltés seront versés à la campagne Un seinbol pour elles, qui soutient l’achat d’équipements spécialisés et l’amélioration de l’accès aux soins pour les femmes atteintes d’un cancer du sein dans la région.
« Chaque édition nous rappelle à quel point les gens de chez nous savent se mobiliser pour soutenir la santé des femmes d’ici », souligne Annie Brousseau, directrice générale de la Fondation Santé Trois-Rivières. « Ces 41 975 $ s’ajoutent à la somme amassée l’année dernière et nous rapproche de notre objectif d’un demi-million de dollars sur 3 ans. »
Des performances et des moments mémorables
Après une série de matchs enlevants, l’équipe Les Mighty Ducks a été couronnée grande gagnante de la ligue compétitive, tandis que l’équipe Mazda Trois-Rivières a remporté les honneurs pour la ligue récréative. L’équipe Groupe Somavrac, quant à elle, s’est distinguée en amassant le plus de dons, tandis que Emmanuel Thibault Marchand a été honoré pour avoir réalisé le même exploit individuellement.
« Cet événement rassembleur est un parfait exemple de la force de notre communauté lorsqu’elle s’unit pour une cause commune », souligne M. Johann Thiffault, directeur général de la Caisse Desjardins de l’Est de Trois- Rivières et représentant des Caisses Desjardins de la Mauricie et du secteur Bécancour–Nicolet-Yamaska. « Le Tournoi de ballon-chasseur permet d’appuyer la Fondation Santé Trois-Rivières dans sa mission tout en créant un moment de solidarité, de plaisir et d’engagement. C’est une belle façon de démontrer que chaque geste compte et que, collectivement, nous pouvons améliorer les soins et les traitements offerts aux femmes d’ici. Nous sommes extrêmement fiers d’être associés à cette initiative et d’y contribuer encore cette année. »
Une tradition bien ancrée
Au-delà du sport, le Tournoi de ballon-chasseur est devenu un moment phare de la mobilisation communautaire au profit de la santé des femmes d’ici.