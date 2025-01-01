Une grande collaboration
Lancement d'une station d’essai de support à vélo des autobus de la STTR
Par Salle des nouvelles
Le 25 septembre, l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a procédé au lancement de la station d’essai de support à vélo des autobus de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR). Il s'agit d'une collaboration avec la STTR, le Cégep de Trois-Rivières et La Cyclerie.
Rendue possible grâce au soutien financier du Programme d’amélioration de la mobilité (PAM) de la Ville de Trois-Rivières, cette station d’essai à vélo aménagée au terminus de l’UQTR permet à la communauté universitaire, ainsi qu’aux citoyens, de pratiquer l’installation de leur vélo à leur rythme et sans pression.
La station d’essai reproduit un support à vélo identique à ceux installés à l’avant des autobus de la STTR. Elle est munie d’un panneau explicatif illustrant les étapes, ainsi qu’un code QR menant vers un tutoriel vidéo de la STTR afin de faciliter l’essai. C’est donc le moyen parfait de se familiariser avec le fonctionnement du support, de prendre confiance et de constater à quel point il est simple et sécuritaire de transporter son vélo lors de déplacements en transport collectif.
Cette nouvelle installation s’inscrit dans la continuité des actions entreprises par l’UQTR en matière de développement durable.