La Grande marche de Bécancour se tiendra le 18 octobre

C’est le samedi 18 octobre que se tiendra à Bécancour la 11e édition de La Grande marche, organisée par le Grand défi Pierre Lavoie et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Cette activité gratuite et ouverte à tous se tiendra simultanément dans plus de 100 villes partout au Québec. Chez nous, l’événement se déroulera cette année au Musée de la biodiversité, situé au 1800, avenue des Jasmins, dans le secteur Sainte-Angèle.

Comme par le passé, deux parcours aménagés par la Ville seront offerts aux marcheurs, soit un de 2,5 km et un de 5 km. Dans les deux cas, le départ se fera dès 9 h 30, et ce, beau temps, mauvais temps. L’activité de marche sera précédée d’une période d’animation et de réchauffement à compter de 9 h 15 et une collation sera distribuée au fil d’arrivée. Les participants sont invités à apporter leur gourde d’eau puisqu’aucune fontaine ne sera disponible sur le site pour y boire directement. Le Mobil-eau sera toutefois accessible pour le remplissage des bouteilles personnelles.

Il est également à noter qu’un stationnement sera disponible sur place, mais que les places sont limitées. L’organisation recommande donc de privilégier le covoiturage et les déplacements à vélo ou à pied lorsque possible.

Pour les inscriptions, les personnes intéressées doivent se rendre sur la page de l'événement et remplir le court formulaire, ce qui les rendra éligibles à gagner l’un des 50 manteaux Grand marcheur disponibles. Les inscriptions en ligne sont recommandées afin de faciliter le décompte du nombre de participants, mais il sera également possible de se présenter sur place le jour même. Par ailleurs, soulignons que tous les marcheurs auront accès au Musée de la Biodiversité après la marche avec un rabais de 50 % (gratuit pour les enfants de 5 ans et moins).

Les dernières éditions de La Grande marche de Bécancour ont été couronnées de succès, attirant quelques centaines de participants.

À noter que le site de départ et d'arrivée ne sont malheureusement pas accessibles aux personnes à mobilité réduite se déplaçant en fauteuil roulant.