Une nouvelle aire de jeux d'eau à Sainte-Émilie-de-l'Énergie

C’est en compagnie d’une quarantaine d’Émélinois que la préfet de la MRC de Matawinie, Isabelle Perreault et le maire de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Martin Héroux, ont procédé à l’inauguration officielle des jeux d’eau émélinois le jeudi 11 septembre autour d’un repas festif.

Le maire a réitéré son enthousiasme face à l’intégration des jeux d’eau au terrain des sports situé juste en face de l’école primaire. : « C’est suite à une consultation avec les adolescents du village, d’où sont ressorties plein d’idées, que le conseil municipal a décidé d’aller de l’avant avec ce projet qui comprend également plusieurs autres équipements : bâtiment adjacent aux jeux d’eau complètement rénové intégrant un système de son Bluetooth libre-service, écran et projecteur pour cinéma en plein air, une scène pliable, un système de son portable, un mur à graffitis, l’aménagement du terrain de basketball et encore d’autres éléments de mobilier urbain. Déjà, en moins d’un mois, le bouton pressoir des jeux d’eau ayant été actionné plus de 5 000 fois, je crois pouvoir confirmer que les jeux d’eau font l’unanimité et que les citoyens sont contents! »

Pour la préfet, l’acquisition de ces équipements confirme le dynamisme de Sainte-Émélie-de-l’Énergie :« Le fonds de la MRC pour des projets structurants pour améliorer les milieux de vie des municipalités matawiniennes prend ici tout son sens. Avec tous les sourires que je vois ici ce soir, il est clair que les 268 553 $ investis par la MRC dans ce projet est un bon placement! Le conseil des maires est toujours soucieux d’enrichir la qualité de vie des communautés.»