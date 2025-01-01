Près de 3 300 participants ont relevé les 18e Défis du Parc

Du 5 au 7 septembre, le parc national de la Mauricie a reçu près de 3 300 participants dans le cadre de la 18e année des Défis du Parc. Cyclistes, coureurs et marcheurs se sont succédé sur les routes et sentiers.

«Voir l’énergie, la joie et le dépassement des participants année après année me remplit de fierté. Les Défis du Parc, c’est une célébration sportive et humaine unique», a mentionné Stéphanie Ricard, Directrice générale des Défis du Parc.

Cette 18e édition a une fois de plus confirmé la place de l’événement parmi les plus grands rassemblements sportifs au Québec. Le Défi Vélo Desjardins a réuni 2 000 cyclistes sur les parcours, tandis que les épreuves de course en sentier ont accueilli des centaines de coureurs enthousiastes. Les plus jeunes ont eu droit à leur moment de gloire avec le Défi course des jeunes, alors que le Défi marche Le Groupe Maurice a rassemblé marcheurs débutants et expérimentés dans une ambiance conviviale.

« Les Défis du Parc ont une fois de plus démontré la force de notre communauté et l’attrait incomparable de notre région. Franchir la ligne d’arrivée avec des milliers de participants, venus d’ici et d’ailleurs, rappelle pourquoi cet évènement est si précieux pour moi, et pour Shawinigan. Le Parc national de la Mauricie a offert son plus beau visage, et chacun est reparti avec des souvenirs gravés dans la mémoire et dans les jambes! Merci aux organisateurs, aux bénévoles et à tous les participants : ensemble, vous avez fait rayonner notre ville et notre environnement exceptionnel », a souligné le maire de Shawinigan, Michel Angers.

Si les performances sportives ont été à l’honneur, l’événement a aussi brillé par la force de sa communauté. Plus de 200 bénévoles ont prêté main-forte à l’organisation, dont 60 membres de la Patrouille canadienne de ski. Parmi eux figuraient aussi des groupes remarquables, comme EVM Mauricie, une équipe de jeunes cyclistes qui, après avoir roulé le samedi, ont assuré un ravitaillement le dimanche, ainsi que l’équipe féminine de bateau-dragon de Shawinigan. Leurs implications, tout comme celle de nombreux partenaires et organismes, a contribué à offrir une expérience fluide, sécuritaire et chaleureuse pour tous.

L’édition 2025 a aussi mis en valeur des initiatives écoresponsables, avec le retrait des verres jetables aux ravitaillements et la distribution de gobelets souples réutilisables, offerts grâce à ABI, en échange d’un don à la cause soutenue : l’Association des proches aidants de l’Énergie. Le montant total amassé sera dévoilé dans un prochain communiqué.

« Pour une 18e année, le parc national de la Mauricie a vibré au rythme des cyclistes qui ont pu vivre cet événement unique au cœur d’une nature splendide et sauvage. L’esprit de communauté, le respect de la nature et le dépassement de soi ont marqué cette journée mémorable », mentionne Jo-Anick Proulx, Gestionnaire du parc national de la Mauricie

Après trois jours de sport, de rencontres et de paysages à couper le souffle, les Défis du Parc confirment une fois encore qu’ils sont bien plus qu’un événement : ils sont une célébration collective du plein air, de la santé et de la solidarité.