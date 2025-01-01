Une hausse d'achalandage des entreprises en Mauricie cet été

À la suite des vacances de la construction 2025, la Mauricie affiche un bilan qui confirme son attractivité grandissante. Les résultats d’un sondage mené auprès des membres de Tourisme Mauricie indiquent que la grande majorité des entreprises ont connu une fréquentation en hausse par rapport à 2024.

Cette performance est portée par des événements d’envergure, une offre diversifiée et un contexte favorable au tourisme local et de proximité.

Des rendez-vous majeurs comme les Jeux du Québec et la gratuité d’accès au parc national de la Mauricie ont fortement contribué à attirer les visiteurs. Le tourisme de proximité et la volonté d’encourager local figurent parmi les motivations les plus citées, tout comme la situation actuelle aux États-Unis, qui semble inciter davantage de Québécois à opter pour un séjour dans la province. Trois-Rivières illustre particulièrement bien cette dynamique avec une hausse spectaculaire de 22,4 % de visiteurs à son bureau d’accueil touristique.

Une diversification de l’offre au cœur de l’attractivité et de cette performance

Cet été, plusieurs entreprises touristiques de la Mauricie ont redoublé de créativité en diversifiant leurs activités. Un choix stratégique qui leur permet non seulement d’assurer leur pérennité, mais aussi de maintenir une affluence soutenue. Nouvelles expériences, services complémentaires, activités hors saison : en élargissant leur offre, elles gagnent en agilité et en attractivité.

Cette capacité d’innovation s’appuie sur une écoute attentive des visiteurs : comprendre leurs besoins, anticiper leurs attentes et leur proposer des expériences qui évoluent avec eux.

« Plusieurs membres de Tourisme Mauricie font preuve d’une réelle ingéniosité dans leurs pratiques de gestion et dans la façon de faire. Cela illustre très bien la créativité et l’audace des entrepreneurs mauriciens à transformer les défis en opportunités, et à faire rayonner la région tout au long de l’année » , souligne Virginie Zingraff, directrice du développement touristique durable et du service aux membres.

Un contexte favorable et des perspectives encourageantes

L’achalandage soutenu de juillet et août – historiquement les mois les plus performants de l’année – laisse entrevoir une fin de saison tout aussi prometteuse. Plusieurs événements, attraits et expériences sont encore à venir, de quoi prolonger l’effervescence jusqu’à l’automne et renforcer le positionnement de la Mauricie comme destination incontournable.

« Nous avons tous les atouts pour maintenir cette belle dynamique. La synergie entre nos acteurs touristiques, l’accueil chaleureux de nos communautés et la richesse de notre territoire font de la Mauricie un choix naturel pour des vacances mémorables » - Valérie Therrien, directrice générale de Tourisme Mauricie.