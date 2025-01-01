Une joueuse de volleyball de Trois-Rivières aux Jeux d'été du Canada

Du 8 au 25 août, la Ville de St. John’s à Terre-Neuve-et-Labrador accueille 4 000 athlètes de haut niveau pour les Jeux d'été du Canada, et la Trifluvienne, Audrey-Ann Labbé y est actuellement pour défendre les couleurs de la Belle province en volleyball de plage.

Avec sa partenaire, Ève Joly, le duo est parvenu à se qualifier pour ce grand événement à l'issue d'un ultime et palpitant troisième match s'imposant en trois sets contre Roselyne Quessy et Naomie McWhinney.

C'est ce matin, que les deux Québécoises débutaient la compétition au Paradise Park lors des préliminaires de la section D contre l'équipe du Manitoba. Elles ont remporté en deux manches cette première partie.

Elles devront jouer deux autres parties, dont cet après-midi contre le duo du Nouveau-Brunswick. Le dernier match qui pourrait leur permettre de se rendre à la prochaine étape a lieu demain contre la Saskatchewan.

Bien sûre, elles espèrent pouvoir rapporter à la maison une médaille, à l'image des belles performances des éditions passées. Elles sont accompagnées des deux entraîneurs Alexandre D'Ambroise et Jérémie Tardif.