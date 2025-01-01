Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Audrey-Ann Labbé est à St. John’s

Une joueuse de volleyball de Trois-Rivières aux Jeux d'été du Canada

durée 11h00
11 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Du 8 au 25 août, la Ville de St. John’s à Terre-Neuve-et-Labrador accueille 4 000 athlètes de haut niveau pour les Jeux d'été du Canada, et la Trifluvienne, Audrey-Ann Labbé y est actuellement pour défendre les couleurs de la Belle province en volleyball de plage.

Avec sa partenaire, Ève Joly, le duo est parvenu à se qualifier pour ce grand événement à l'issue d'un ultime et palpitant troisième match s'imposant en trois sets contre Roselyne Quessy et Naomie McWhinney. 

C'est ce matin, que les deux Québécoises débutaient la compétition au Paradise Park lors des préliminaires de la section D contre l'équipe du Manitoba. Elles ont remporté en deux manches cette première partie.

Elles devront jouer deux autres parties, dont cet après-midi contre le duo du Nouveau-Brunswick. Le dernier match qui pourrait leur permettre de se rendre à la prochaine étape a lieu demain contre la Saskatchewan. 

Bien sûre, elles espèrent pouvoir rapporter à la maison une médaille, à l'image des belles performances des éditions passées. Elles sont accompagnées des deux entraîneurs Alexandre D'Ambroise et Jérémie Tardif. 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Fin de saison estivale pour les installations aquatiques à Shawinigan

Publié le 7 août 2025

Fin de saison estivale pour les installations aquatiques à Shawinigan

La Ville de Shawinigan informe les citoyens que la saison estivale des piscines extérieures tire à sa fin. La dernière journée d’ouverture pour profiter des piscines du parc Frank-Gauthier et de la Station plein air Val-Mauricie sera le dimanche 10 août. Pour ce qui est de la piscine du parc du Saint-Maurice, elle sera ouverte une semaine de ...

LIRE LA SUITE
Les syndiqués de la SÉPAQ acceptent l'entente de principe

Publié le 18 juillet 2025

Les syndiqués de la SÉPAQ acceptent l'entente de principe

Les employés syndiqués de la Société des établissements de plein air (SÉPAQ) ont majoritairement entériné les ententes de principe pour le renouvellement de leur convention collective. C'est ce qu'a annoncé par communiqué le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), jeudi en fin de journée. Ce dernier indique que 75 % ...

LIRE LA SUITE
Fermeture à la population de certains accès à l’eau à Shawinigan

Publié le 11 juillet 2025

Fermeture à la population de certains accès à l’eau à Shawinigan

La Ville de Shawinigan informe la population que certains accès à l’eau sur la rivière Saint-Maurice sont temporairement fermées. Pour des raisons de sécurité, les descentes de mise à l’eau sur l’avenue du Capitaine- Veilleux (Shawinigan-Sud) et l'avenue du Beau-Rivage, ainsi que les quais en face de l’Hôtel Énergie (promenade du ...

LIRE LA SUITE